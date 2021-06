HITNA POMOĆ JE NA PUTU, A OSOBA JE KOLABIRALA ISPRED VAS: Ovo je najbolji način kako pomoći onima koji padnu u nesvest!

Tropske temperature svima nam stvaraju probleme, a Hitna pomoć ima pune ruke posla ovih dana.

Građanima je sve teže da obavljaju svoje temperature po visokim temperaturama, pa dolazi i do nesvestice, sunčanice, kolabiranja.

Treba vremena dok dođe Hitna pomoć, pa se postavlja pitanje kako pomoći ljudima koji kolabiraju usled tropskih temperatura.

foto: Kurir Tv Printskrin

Volonteri Crvenog krsta pokazali su kako pomoći osobi koja se onesvesti u našem prisustvu.

- Potrebno je biti potpuno smiren u ovoj situaciji, osobu treba blago poprskati vodom kako bi je osvežili, staviti hladan oblog na čelo i na vrat i čekamo da dođe do poboljšanja stanja. To nije ništa strašno i nije teško, a osobu koja se polako osvesti postaviti tako da sedne, eventualno joj dati da pojede nešto slatko i osloboditi je tesne garderobe. Postavizi je u hlad i osoba nakon nekoliko minuta u sledećem položaju može da ustane - rekla je volonterka Crvenog krsta u Novom Sadu, a potom pojasnila zašto je važno podići noge osobi koja se onesvestila:

foto: Kurir Tv Printskrin

- To je položaj autotransfuzije i on je važan zbog toga da se krv koja se nalazi na periferiji organizma slije do srca, da sece može jače da pumpa i da krv što pre dođe do mozga i da nastavi normalno da radi - rekla je volonterka, dodajući da je važno osobu tokom podizanja uhvatiti za vrat:

- Polako je pridržavamo i osobi polako objašnjavamo šta se dogodilo, jer može se desiti da se ona ne seća samog kolapsa - kazala je volonterka Crvenog krsta Novi Sad.

Bonus video:

01:39 KAKO SE BEOGRAĐANI BORE SA VRUĆINAMA: Dok se neki brčkaju u fontani, ima i onih koje ljubav greje i hladi!