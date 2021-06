DECA ŽRTVE MANIPULATORA U PETNICI: Kako je zlostavljač predstavio sebe kao autoritet? Snežana Repac i Ivan Simić u Usijanju dana

Pet žrtava odlučilo je da progovori o seksualnom nasilju doživljenom u Istraživačkoj stanici Petnica od 2003. do 2014. godine. Sve žrtve proživele su nasilje od strane istog zlostavljača, koji ih je, dok su bile maloletne ili jedva punoletne, primoravao na fotografisanje bez odeće.

Žrtve su otkrile i strašne detalje kao što su fizičko nasilje, prisila na ispijanje alkohola, ucene, pretnje, a u jednom slučaju žrtva je bila fotografisana bez odeće dok je bila bez svesti.

Kako je zlostavljač predstavio sebe kao autoritet? Kako je manipulisao sa žrtvama? Da li slučaj zlostavljana može da zastari?

Gosti emisije "Usijanje dana" su Snežana Repac psiholog i psihoteraput i Ivan Simić, advokat. Voditelj i urednik emisije je Jelena Pejović.

- Retraumatizacija se javlja neposredno posle traume, to je izuzetno mučan proces. Javlja se neposredno ili odloženo nakon traume. To je period u kome svaka osoba mora da uradi rekonstrukciju događaja koji su se desili i u tom periodu svest se menja jer obrađuje i integriše sve te nove elemente koje procesom kognicije mora da obradi i u sebe unese kao jedan novi način gledanja na stvari, kaže Repac.

- Pohvalio bih vašu koleginicu koja je uzdržana, s obzirom na to da je Mika Aleksić već proglašen krivim, sada se čeka Tužilaštvo i to nas vraća u okvire pravnog poretka. Ako se ovako nešto stvarno desilo, tu nema nevinih, bilo da su kolege neke znale, bilo uprava, kaže Simić.

- Mi sada vidimo da je došlo do manipulacije, emotivnog zlostavljanja, činjenica da je neko došao da pokaže svoje znanje, da dođe u takvu situaciju, da im taj čovek to traži, govori da je nemoguće da je neko imao toliku hrabrost sam, a te devojčice su verovatno prvi put, možda i ne prvi, došle u tu situaicju, kaže Repac.

- Ako se sve to desilo to je krivično delo pribavljanja pornografskog materijala i korišćenje maloletnika, za to se ide u zatvor najmanje pet godina. Ja ne mogu da se povodim za tim da se nasilje desilo ako je prijavljeno, to su aksiomi pravnog poretka, svako ko ima ovlašćenja ima i odgovornost, ali nije put da se krivična dela određena prijavljuju u novinama, nego snažiti institucije a ne nevladine organizacije, kaže Simić.

