KAKO IZGLEDA ŽIVOT SA 1.000 DOLARA U BEOGRADU: Ukrajinac detaljno o srpskim cenama! Evo za šta mu je trebalo najviše novca

Ukrajinac Dani Malistik koji inače živi u Nemačkoj, putuje svetom i objavljuje svoje doživljaje, utiske i iskustva u drugim zemljama na svom Jutjub blogu. U svom novom videu, on priča o tome kako je živeti u Beogradu sa 1.000 dolara mesečno.

Mladić Malistik putuje po svetu i deli svoje utiske putem video-bloga svakog dana, kako bi što bolje pokazao zemlje koje posećuje. U svakoj od zemalja zadržava se minimum mesec dana, sa željom da sazna sve o tradiciji, kulturi i načinu života zemlje u kojoj boravi. Krajem prethodne godine Deni je došao u Srbiju i odlučio da proveri ono što interesuje sve turiste - koliko novca je potrebno za život u Beogradu?

Za one koji Beograd planiraju da posete na nekoliko dana, meseci ili se čak presele u našu prestonicu, opisao je kako je i na šta potrošio svoj budžet od 1.000 dolara i došao do saznanja koja su polarizovala Srbiju. On je u svom blogu do detalja opisao kako izgleda jedan njegov dan, ali i na zanimljiv način pokazao sve lepote naše prestonice.

foto: Printscreen/Youtube

- Pokušaću da pokrijem sve teme: smeštaj, prevoz, odlazak u druge gradove, obroke u gradu... Za smeštaj u blizini centra možete da platite između 24 i 40 dolara za lep apartman. U proseku plaćao sam 28 dolara za noć u smeštaju sa dobrom lokacijom, ali sve zavisi kada dolazite. Imam poznanika ovde koji iznajmljuje stan za oko 300 dolara - priča Deni.

On je ispričao i kako smeštaj u Beogradu nije previše jeftin, ali da su cene sličnih stanova mnogo niže nego u ostalim delovima Evrope. Deni i njegova devojka sa kojom putuje najčešće su koristili taksi za kretanje po gradu, za koji navode da je jeftin, mada skuplji nego u istočnoj Evropi.

- Za vožnju od oko 50 minuta platili smo 4 dolara (oko 370 dinara), pristupačno je. Vožnja autobusom takođe, oni su prilično novi i to je još jedna dobra opcija. Kada se radi i odlasku u druge gradove, mi smo putovali iz Beograda u Novi Sad i bilo je skupo! Platili smo oko 10 dolara za vožnju od sat i po vremena, zato preporučujem da iznajmite automobil, njega smo za ceo dan platili 20 dolara (skoro 2.000 dinara) - kaže Deni.

S obzirom na to da se u Srbiji Deni najčešće hranio kod kuće, navodi da su i namirnice koje je kupovao jeftine, pa je na hranu za 30 dana potrošio oko 180 dolara (oko 17.700 dinara).

- Kafa u kafićima u Srbiji definitivno nije precenjena. Na većini mesta cena je zaista razumna, oko 200 dinara, ali kafići u centru su lepi. Kada je reč o hrani u restoranima, plaćali smo oko osam dolara za obrok, što je negde između cena u istočnoj i zapadnoj Evropi, skuplje je nego u Ukrajini - otkriva Deni.

Dodaje da u svoj budžet prilikom posete drugim zemljama obavezno uračunava i odlazak u teretanu.

- U Beogradu ima mnogo teretana. Našao sam jednu koja nije baš u centru, ali je u dobrom kraju i dnevna karta je samo 500 dinara, dok je cena za ceo mesec, takođe, razumna - smatra on.

Denijev zaključak je da je tokom mesec dana boravka u Srbiji potrošio nešto manje od 1.000 dolara, ali i da je imao sa kim i da podeli troškove.

- Za dupli iznos mog budžeta možete da živite u centru, hranite se napolju i proputujete celu zemlju, ali i ako imate upola manji budžet biće vam dobro ovde. Bilo da putujete sa ograničenim budžetom ili da želite da iskusite što više stvari za više novca, Srbija je definitivno dobro mesto - zaključuje Ukrajinac Deni.

(Kurir.rs)