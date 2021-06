00:33 PRVI ROĐENDAN KURIR TELEVIZIJE: PRAVIMO SADRŽAJ PO MERI GLEDALACA Konstantan rast gledanosti potvrda je uspeha! (VIDEO)

Na današnji dan pre godinu dana lansirana je Kurir televizija! Time je kompanija Adria Media Group stvorila jedinstvenu medijsku platformu sa četiri kanala komunikacije: štampanim izdanjem, veb-sajtom, društvenim mrežama i televizijom, sa istom uređivačkom politikom. Dnevni list Kurir jedan je od najuticajnijih medija u Srbiji punih 18 godina, sajt Kurir.rs se, po čitanosti, nalazi u samom vrhu među veb-portalima, a gledanost Kurir televizije iz meseca u mesec raste.

Kurir se po svom karakteru od postanka razlikuje od drugih. Prepoznatljiv je po aktuelnim temama, brzim i tačnim vestima i informacijama sa lica mesta. Sadržaj koji postoji u novinama, dostupan je i na sajtu, televiziji i društvenim mrežama, s tim što se prilagođava za svaku platformu.

SPOJ ISKUSTVA I MLADOSTI: Urednički tim i tv lica foto: Promo

Redakciju Kurira čini veliki tim ljudi, iskusnih profesionalaca, koje vode Aleksandar Đondović i Branislava Majdarević, uz Rajka Nedića, Sonju Lakić i Mladena Radulovića.

Kada je reč o televiziji, na čelu informativnog programa je Zoran Mihajlović, a urednica zabavnog programa je Bojana Kesić. Oboje ističu da je uspeh rezultat timskog rada i da su ponosni na postignuto.

„Nije bilo lako okupiti kvalitetan tim, napraviti program koji je drugačiji od sadržaja koji se nudi na ostalim televizijama, ali imali smo jasnu viziju koju smo sledili i zahvaljujući tome smo postavili odličan temelj, koji ćemo sada iz godine u godinu da nadograđujemo. Krupnim koracima ulazimo u drugu godinu i verujemo da će gledaoci tek uživati u raznovrsnom sadržaju Kurir televizije uz koji će moći da se informišu, nešto nauče, ali i razonode,“ izjavila je Bojana Kesić.

Zoran Mihajlović ističe da je veličina i snaga sistema Adria Media Group vetar u leđa Kurir televiziji te da je jako važna saradnja između redakcija. „Izveštavamo s važnih domaćih i svetskih događaja, uvek imamo relevantne sagovornike, postavljamo pitanja i otvaramo teme. Trudimo se i sasvim sigurno uspevamo da budemo tačni, koncizni, objektivni i da imamo pravu meru informacija, koje plasiramo na način koji je razumljiv svima. Svi planovi koje smo zacrtali pre početka emitovanja programa ispunjeni su u daleko kraćem roku od postavljenih. Konstantno radimo na usavršavanju koncepta svih naših emisija, a sudeći po permanentnom rastu gledanosti, publika prepoznaje kvalitet. Čestitam celoj redakciji Kurira na dobroj gledanosti i na kvalitetu sadržaja,“ zaključio je Mihajlović.

Među ljudima koji su zaslužni za uspehe Kurir televizije jeste svakako i Ivan Kleut, direktor spoljnih produkcija. „Kako bismo opravdali stečeno poverenje gledalaca, uveliko pripremamo još sadržajniji i bogatiji program - od kultnih preko novih, premijernih serija i formata koje do sada niste gledali, kojima želimo da okupimo raznovrsnu publiku. Rastemo u pravu porodičnu televiziju,“ zaključio je Kleut.

U samo godinu dana, Kurir televizija je uspela da se izdvoji od drugih i pozicionira među najgledanije kablovske programe u zemlji. To je veliki uspeh, ali iza njega stoji ozbiljan rad i posvećenost tima od preko 130 ljudi. „Zahvaljujući velikom broju originalnih formata, navikli smo gledaoce na raznovrsnost, a sada već znaju da uvek među prvima imaju informacije sa najvažnijih događaja i od relevantnih sagovornika. Za nas ne postoje tabu teme, postavljamo pitanja i tragamo za odgovorima, izveštavali smo i kada je to bilo rizično, a do sada smo ugostili gotovo sve javne ličnosti u našoj zemlji. Posebno smo ponosni na sjajan tim mladih i talentovanih voditelja i reportera, koji su u ovih godinu dana stasali u prave profesionalce. Ako se, uz sve navedeno, uzme u obzir da koristimo najsavremeniju NDI tehnologiju, sa najkompleksnijim grafičkim sistemom u čitavom regionu, jasno je da su nam gledaoci i njihovo korisničko iskustvo prioritet, a konstantan rast gledanosti za nas je potvrda uspeha,“ zaključuju u Kurir televiziji.

PROFESIONALCI: Tim na čelu produkcije, tehnike i organizacije foto: Promo

Kurir televizija je uspela da napravi sadržaj po meri gledalaca i to prvenstveno zahvaljujući velikom broju originalnih tv formata. U informativnom segmentu izdvajaju se Brze vesti, Centralni i Večernji dnevnik, Usijanje dana, Usijanje i Crna hronika, a u zabavnom: Redakcija, Puls Srbije, Majke i snajke, Mozaik, Kontrashow i Sceniranje.

Na teritoriji Srbije Kurir televizija je dostupna kod operatera Telekom Srbija na IRIS tv platformi, Supernova, Arena Cloud, Pošta NET, Orion telekomu, Sat-Traktu, BeotelNet, kao i u okviru ponude m:tel-a u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i platforme MTEL Global u dijaspori. Pored toga, možete da je pratite i na sajtu kurir.rs.