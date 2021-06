VIGOR MAJIĆ OTKRIO IME MANIJAKA IZ PETNICE: Nisam VEROVAO da može da bude osoba koja čini SEKSUALNO NASILJE

Vigor Majić, bivši direktor Istraživačke stanice "Petnica", čije se svedočenje željno iščekivalo nakon ogromnog skandala u toj nekada prestižnoj instituciji, priznao je juče da je još 2014. godine imao prijavu protiv zaposlenog B. S, kojeg je nedavno više polaznica optužilo za seksualno uznemiravanje, ali da nije reagovao, jer ga je poznavao ceo život i mislio je da je u pitanju neki incident! Majić je, kako je naveo, bio "prilično slep" i nije bio informisan šta to sve može da znači.

Posebno je zanimljivo i to da je Majić u emsiji koja je emitovana na TV Nova S otkrio i pun identitet urednika časopisa "Petničke sveske" i prvi je u javnosti rekao da se radi o Branislavu Saviću, kome su do tada mediji navodili samo inicijale.

- Nisam se čuo sa njim od kada smo raskinuli radni odnos 2018. godine. Nisam ga ni video, ni sreo, niti sam imao sa njim imao bilo kakav razgovor. Moje kolege su se isto žalile da izbegava kontakt i komunikaciju. Čuo sam da je dolazio par puta u Petnicu, navodno po svoje lične stvari - rekao je Majić koji je, na pitanje novinarke da kaže preciznije o kome se radi, otkrio njegovo puno ime.

Bivši direktor Istraživačke stanice "Petnica" priznao je da je još 2014. godine imao saznanja, ali je ozbiljnost problema shvatio tek 2017. kada je, kako kaže, dobio "jednu žalbu, vrlo argumentovanu".

- Pre toga je to jednom bilo 2014. kada problem u stvari nisam prepoznao. Pretpostavljao sam da se radi o jednom incidentalnom napadu grubosti u ponašanju ili nešto slično. Jednostavno, bio sam prilično slep za taj problem. Nisam bio informisan o tome i šta to sve može da znači, a onda smo 2017. dobili svedočenje od vrlo kompetentne mlade osobe koja je rekla da joj se pre više godina desio problem. Ona je tražila da to bude među nama i da to rešimo tako što ćemo Savića udaljiti iz Petnice i sprečiti da se retraumatizuju i neke druge osobe. Mi smo ga udaljili i naredne godine raskinuli ugoivor - navodi on.

Majić kaže da su nakon toga "dosta obratili pažnju", ali on i dalje nije verovao da se radi o nečemu što je sistrematično.

- Branislava Savića poznajem duže od svojih roditelja. Moja ćerka i sin su svoje detinjstvo proveli kod njega na kampovima i ja sam u tom momentu imao filter pred očima i verovao da on ne može da bude osoba koja čini seksualno nasilje i slično, ali da može da bude osoba koja izgubi kontrolu nad sobom. Prestali smo da mu dajemo da organizuje kampove, programe i aktivnosti, a 2017. kada je bilo to drugo svedočenje, ja sam shvatio - kaže Majić i dodaje da mu je žao što nije "poslušao predloge i savete kolega da treba reagovati drastično".

Da stvar bude čudnija, Savić je imao problema sa alkoholom, i, po svemu sudeći, mnogi su to znali, ali je on ipak radio sa decom.

- Više puta je bio ukoren zbog alkohola. Bilo je perioda kada nismo primećivali taj problem, nadali smo se da se stabilizovao i to rešio. Niko nas nije posavetovao da obratimo pažnju, da tu može biti nešto što je daleko opasnije.

Na pitanje zašto nisu odmah reagoavali i javno saopštili, Majić kaže da su vagali, jer nisu želeli da povrede žrtve.

- Nismo želeli da povredimo nekoga ko je imao iskustva i odlučio da to pokopa i ostavi za sobom. Plašili smo se razvlačenja u medijima i javnosti, tog kopanja po identittema... Međutim, kada sam shvatio da je to opasna stvar rešio sam da ga udaljim postojali zakonski osnovi ili ne. Morali smo naći načina da ga udaljimo od konatkta sa decom. To smo uradili nadajući se da smo stavili tačku na to.

Odluka rukovodstva da formatira Savićev računar i obriše fotografije naišla je na veliku osudu javnosti, a Majić sada tvrdi da se u njegovom službenom računaru nije nalazilo ništa sporno.

- Mi smo stalno konrolisali računare zbog virusa i zbog nelegalnog softera... Kolega koji kontroliše nelegalne softvre je rekao da nema ničega spornog. Nismo ništa našli niti verujem da je na nekom službenom računaru to bilo. Imao je svoj lični računar na kojem je radio, vrlo moguće da su neke stvari bile i na klaudu. Nismo ovlašćeni da po njegovim ličnim računarima vršimo istragu.

Majić kaže i da 2017. nisu prijavili slučaj policiji, jer je na žrtvi bilo da odluči da li će to prijaviti i da li će da ga tuži.

Nelogično je i njegovo objašnjenje zašto je Savić i nakon te 2017. honorano angažovan.

- Ostavili smo da tehnički uređuje "Petničke sveske". To je jedina stvar koja deca nose sa sobom iz Petnice. Verovao sam da to što je fizički udaljen rešava problem.

Na pitanje novinrake da li je tačno da je "Majkrosft" otkazao svoju finanasijsku pomoć, bivši direktor kaže da Petnica ne pripada nikome i da nisu imali nijedan ugovor duži od godinu dana. Rekao je da se kaje do kraja života zbog ovog i da je ponudio upravnim telima ostavku i da se skroz povuče iz Petnice.

