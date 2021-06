BIVŠI DIREKTOR MAJIĆ SKRIVAO ZLOČIN U PETNICI JER MU JE "KUL ČIKA" BIO PRIJATELJ: Nisam znao, bio sam slep za taj problem!

Vigor Majić, bivši direktor Istraživačke stanice "Petnica" priznao je javno da je još 2014. imao saznanja da je zaposleni, kojeg je nedavno više polaznica optužilo za seksualno uznemiravanje, problematičan.

Međutim, on tada nije ništa preduzeo, jer je, kako je naveo, bio "prilično slep", nije bio informisan šta to sve može da znači i mislio je da je u pitanju neki incident (?!)!

Zanimljivo i to da je Majić na TV Nova S otkrio i pun identitet urednika časopisa "Petničke sveske" i isustio puno ime B. S. (65), iako su mediji ovih dana navodili uglavnom samo inicijale.

foto: Beta/Nataša Marković

- Nisam prepoznao problem 2014. Pretpostavljao sam da se radi o jednom incidentalnom napadu grubosti u ponašanju. Jednostavno, bio sam prilično slep za taj problem. Nisam bio informisan o tome šta to sve može da znači, a onda smo 2017. dobili svedočenje od vrlo kompetentne mlade osobe koja je rekla da joj se pre više godina desio problem. Ona je tražila da to bude među nama i da to rešimo tako što ćemo S. udaljiti iz Petnice i sprečiti da se retraumatizuju i neke druge osobe.

Majić kaže da su nakon toga "dosta obratili pažnju", ali da on i dalje nije verovao da se radi "o nečemu što je sistematično".

- B. S. poznajem duže od svojih roditelja. Moja ćerka i sin su detinjstvo proveli kod njega na kampovima i u tom momentu sam imao filter pred očima i verovao da on ne može da bude osoba koja čini seksualno nasilje, ali da može da bude osoba koja izgubi kontrolu nad sobom. Prestali smo da mu dajemo da organizuje kampove, programe i aktivnosti, a 2017. kada je bilo to drugo svedočenje, ja sam shvatio - kaže Majić i dodaje da mu je žao što nije "poslušao predloge i savete kolega da treba reagovati drastično".

foto: Shutterstock

Da stvar bude čudnija, B. S., kojeg su neki polaznici zvali "kul čika" je imao problema sa alkoholom, i, po svemu sudeći, i to su mnogi znali.

Finansijski problemi Majkrosoft otkazao pomoć? B. S. je i nakon svedočenja žrtve 2017. nastavio da u Petnici radi honorarno, a Vigor Majić kaže da je "verovao da to što je fizički udaljen rešava problem". Na pitanje novinarke TV Nova S da li je tačno da je "Majkrosft" otkazao svoju finanasijsku pomoć, bivši direktor kaže da Petnica ne pripada nikome i da nisu imali nijedan ugovor duži od godinu dana. - Više puta je bio ukoren zbog alkohola. Bilo je perioda kada nismo primećivali taj problem, nadali smo se da se stabilizovao i to rešio. Niko nas nije posavetovao da obratimo pažnju, da tu može biti nešto što je daleko opasnije - rekao je Majić i dodao da nisu javno pričali o tome, jer, navodno, nisu želeli da povrede žrtve, a plašili su se i "razvlačenja u medijima".

foto: Ana Paunković

On je u prvi mah za Vreme koje je prvo objavilo potresne ispovesti devojaka koje je S. slikao gole, opijao ih, seksulano uznemiravao rekao da su obrsali sav sadržaj sa njegovog računara jer su se plašili šta će tamo videti i da su mislili da time štite decu, a onda je preksinoć u pomenutoj emisiji tvrdio da se u službenom računaru nije nalazilo ništa sporno:

- Kolega koji kontroliše nelegalne softvre je rekao da nema ničega spornog. B. S. je imao svoj lični računar na kojem je radio, vrlo moguće da su neke stvari bile i na klaudu.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za Kurir da prestupi koje je B. S. napravio nisu nimalo bezazleni, te da nema apsolutno nikakvog opravdanja za nastavnike i rukovodstvo što nisu reagovali.

foto: Beta

- To nije nimalo bezazlen prestup. To može početi tako sa fotografjama, a onda se završava, ko zna, drogiranjem i seksualnim činom za koji ta deca i ne znaju. Nema nikakvog opravdanja, ako su znali bilo šta, morali su prijaviti i otpustiti ga. Onaj ko ne prijavljuje krivično delo takođe ga čini. Ne mogu da razumem nastavnike koji tolerišu seksualno uznemiravanje dece iz bilo kog razloga. Kakva zaštita ustanove?! Pa, jedno dete je važnije od cele te kuće, od cele Petnice. Petnice može biti i ne mora, napravi se druga, ali ne možete napraviti normalno dete posle toga! - zaključuje on.

Kurir.rs/Ružica Kantar

Izvršen i pretres B. S. salušan u polciji B. S. saslušan je u svojstvu građanina, nakon što je Osnovno javno tužilaštvo u Valjevu formiralo predmet i naložilo predistražne radnje. Uz to, kako prenose mediji, izvršen je i pretres na više lokacija i uzeta odgovarajuća tehnička oprema zbog pronalaženja materijalnih dokaza. Prethodno, informativni razgovori obavljeni su sa Majićem, kao i sadašnjim direktorom ISP Nikolom Božićem.