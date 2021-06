SJAJNA VEST ZA RODITELJE: Učenici od trećeg do šestog razreda dobijaju besplatno tablete!

Učenici od trećeg do šestog razreda osnovnih škola na teritoriji grada Beograda će od 1. septembra dobiti od Grada besplatne digitalne udžbenike i tablete, dok će za učenike prvog i drugog razreda biti obezbeđeni standardni, "papirni" udžbenici za srpski, odnosno maternji jezik, matematiku, strani jezik koji je obavezan i za nastavni predmet Svet oko nas, saznaje Kurir.

Ovo je za naš list potvrdio i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji podseća za Kurir da je prvobitno bilo planirano da se besplatni digitalni udžbenici i tableti obezbede za decu od prvog do četvrtog razreda, ali je na preporuku Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, odlučeno da to ipak bude za malo stariju decu.

- Zavod je dao preporuku da deca u prvom i drugom razredu osnovne škole koriste obične udžbenike, kako bi mogli da vežbaju pisanje i motoriku, pa smo u skladu sa tim odlučili da za njih kupimo udžbenike. Grad Beograd će izdavačima uplatiti ova četiri udžbenika, a oni će biti obavezni da roditeljima, u slučaju da su platili više, vrate novac. To će sve biti predviđeno ugovorom između ministarstva, izdavača i Grada Beograda - objašnjava Vesić i dodaje da će, sa druge strane, za decu od trećeg do šestog razreda, Grad kupiti ukupno 67.592 tableta marke "Lenovo", koji su vrlo kvalitetni, i u slobodnoj prodaji se ne mogu naći ispod 130 evra.

- Svako dete dobiće i digitalnu verziju besplatnih udžbenika. To znači da više ne moraju da nose papirne udžbenike sa sobom. A kako bismo obezbedili da se nastava neometano vrši na tim udžbenicima Grad će obezbediti i 6.949 laptopova za učitelje i nastavnike koji rade sa tom decom - kaže Vesić i podvlači da će se uz svaki tablet dobijati i Telekomova SIM kartica sa osnovnim paketom besplatnog vaj-faja.

Grad Beograd će od 1. septembra za decu od prvog do četvrtog razreda u 12 beogradskih opština uvesti i besplatne škole sportova, pa će tako učenici, bez ikakvih izdataka, moći da treniraju fudbal, košarku, odbojku, rukomet, ritmičku gimnastiku, ples, džudo i atletiku. Ovaj program obuhvatiće 62.000 mališana.

- Na taj način će svako dete imati vaj-faj na tabletu bez obzira da li ga imaju roditelji u kući. Takođe, do 1. septembra svaka škola i svako područno odeljenje, makar imalo 5, 10 učenika, imaće instaliran vaj-faj od strane Telekoma i više neće postojati nijedna učionica bez vaj-faja.

Grad će, istovremeno, tablete osigurati od svake štete, pa u slučaju kvara, krađe ili lomljenja, roditelji neće imati nikakve troškove.

- Svaka šteta biće popravljena bez da roditelji imaju dodatni trošak. A ako detetu, na primer, tablet padne, razbije se ili ga izgubi, to će biti pokriveno osiguranjem - navodi on.

Deca će tablete dobijati, između 15. avgusta i 1. septembra, a revers će potpisivati roditelj, škola i opština. Škole će birati udžbenike, nakon čega će deca dobijati kodove uz pomoć kojih će moći da im pristupe.

Dobra vest

Roditelji će tablet moći da otkupe za 25 evra

Garantni period i osiguranje tableta je tri godine, a Vesić kaže da će po isteku tog vremena roditelji moći taj tablet da otkupe po povoljnoj ceni.

foto: AP/Ilustracija

- Naša ideja je da posle tri godine, koliko traje garantni rok, omogućimo roditeljima do po ceni koja će biti između 25 i 30 evra otkupe tablet. To je vrlo povoljno za njih, a na taj način će ih deca možda i više čuvati - navodi on.

Tableti će, inače, biti zaključani od 22 do šest sati, a učenici će moći da na njima izađu na platforme za udžbenike i sajtove koje imaju veze sa obrazovanjem. Tableti će imati i uslugu pronalaska/praćenja tableta u slučaju da je izgubljen ili ukraden. U slučaju da roditelji reše da ga otkupe, uređaj će biti otključan.