TOPLOTNI TALAS I DALJE UDARA! Meteorolog Đurić objavio novu prognozu: Temperatura sutra do 38, otkrio i kada stiže zahlađenje

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će danas i sutra na području Srbije biti veoma toplo, a to je potvrdio i meteorolog Đorđe Đurić koji je objavio novu prognozu i najavio još jedan topao dan.

"Toplotni talas još jedan dan i sreda, sa temperaturom do 38 stepeni. Od četvrtka mnogo prijatnije. Pred nama je sunčan i vreo dan. Maksimalna temperatura biće od 34 do 38, u Beogradu do 36 stepeni", napisao je Đurić.

Sunčan i tropski topao dan u Srbiji očekuje nas i sutra.

"Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar krajem dana na severozapadu. Minimalna temperatura od 16 do 24, maksimalna dnevna od 34 do 38 stepeni, u Beogradu do 36", najavio je meteorolog.

Pazite na zdravlje

"Zbog veoma visokih temperatura, danas i sutra preporučuje se smanjenje aktivnosti na otvorenom na minimum, dok je potreban oprez i zbog veoma visokih vrednosti UV zračenja, pa se ne preporučuje izlaganje sunca više od 15 minuta bez adekvatne zaštite", upozorio je Đurić.

Dodao je da je ova vrućina posledica napajanja veoma tople vazdušne mase iz severne Afrike u sklopu jugozapadne struje.

"Veliki oprez je neophodan i u saobraćaju i ne treba krenuti na put u najtoplijem delu dana. Inače, kako su spoljne temperature do 38 stepeni, na suncu, u prostorijama i vozilima sa rashladnim uređajima, temperaturna razlika između spoljašnjosti i okoline ne treba da bude veća od 7 stepeni, jer organizam može doživeti šok, kao i u slučaju iznenadnog ulaska u bazene, reke, more i druge vodene površine", napisao je meteorolog.

Kako dodaje, za razliku od prethodnog toplotnog talasa, koji je u Beogradu doneo temperaturu do 40 stepeni, trenutni toplotni talas biće oko dva stepena manje intenzivan.

"Od četvrtka niže temperature za 5 do 7 stepeni, tako da u petak i vikendom očekujemo oko 29-30 stepeni. Bićemo pod uticajem ciklona nad srednjom Evropom, pa se očekuje promena sunčanih i oblačnih intervala i znatno prijatnije vreme, zbog priliva nešto svežije vazdušne mase sa severozapada, pa će temperature biti oko prosečnih letnjih vrednosti. Mestimično pljuskovi sa grmljavinom očekuju se samo ponegde, a u četvrtak posle podne ponegde se očekuje i grmljavina sa gradom. Ipak, uprkos osveženju i lokalnim padavinama, ne očekuju se intenzivnije padavine, osim lokalno u sklopu manje grmljavine", zaključio je Đurić.

