DOKTOR BRANISLAV TIODOROVIĆ: Vakcine štite i od novog delta soja, takozvanog delta soja, pravi ispit čeka nas na jesen!

Delta soj korona virusa pojavio se u Indiji u oktobru 2020. godine i od tada se proširio u više od 80 država sveta. Po simptomima podseća na grip, kašalj je ređi, praćen glavoboljom, curenjem nosa i temperaturom. Ovaj soj virusa je 60 odsto zarazniji, najviše se zaražavaju mladi. Smrtnost je najveća u Velikoj Britaniji. Kada će delta soj stići u Srbiju? Da li nas vakcina štiti od novog soja korona virusa? Kolika je smrtnost od novog virusa? Na ovo pitanje u emisiji "Usijanje dana" na Kurir televiziji govorili su infektolozi prof. dr Eleonora Gvozdenović i prof. dr Branislav Tiodorović.

"Mi očekujemo da se on priširi i očekujemo da ljudi budu bolesni. Mi ne znamo da li je on stigao, ali mi ne možemo da ne očekujemo da on ne bude kod nas. To je neminovnost, to epidemiolozi mnogo bolje prate. Kada je u pitanju klinička slika, to možemo da čujemo iz Engleske, a s obzirom na to da svaka sredina ima neke svoje specifičnosti ne možemo tačno da kažemo kako će on kod nas izgledati", kaže doktorka Eneonora. Kada je u pitanju ovaj delta soj, prema navodima stručnjaka, ono što je važno znati jeste da jedan čoivek može zaraziti čak petoro ljudi. "Ja se pridružujem onim kolegama koji veruju da je delta soj već prisutan u Srbiji. Setimo se u nedelju da je aerodrom u Beogradu bio prepun. To nije bilo mesta da se stane koliko je bio pun i to ljudi koji su došli iz različitih dečlova sveta. mi imamo sve mogućnosti sve prisutne. Avion će nam začas doneti i ovaj soj virusa. Tiodorović navodi da je virus zarazniji, ali da ga naše laboratorije još nisu prepoznale.

Doktorka Eleonora Gvozdenović je izjavila da se mladi dosta kreću i da putuju i da je moguće da će neko od njih doneti novi delta soj, a ne neka osoba iz Indije. "Zvanična potvrda još ne postoji". kako kaže dr Tiodorović. Kako je samo pitanje dana kada ćemo ga registrovati kod nas doktorka Eleonora je objasnila i koji su simptomi koji ga karakterišu. "Ovaj prethodni soj je imao različite kliničke slike. Nema razloga za strah, jer na taj način ćete samo uništiti organizam. Daleko od toga da trebamo biti relaksirani, ali nema potrebe za strahom. Najvažnije je držati higijenu", kaže profesor. Alergija se od infekcije najjasnije može razlikovati po prisustvu temperature, navela je doktorka.

"Ovaj soj se razlikuje po tome što nedostaje veoma važan simptom, gubitak mirisa i ukusa, a pošto se zapaljenje grla brže razvija prisutan je uporan kašalj. Mi ne moramo da imamo Indijce koji će doći kod nas, doći će neko ko je bio u kontaktu sa njima. Ono što je važno jeste da znamo ko nam dolazi. Mi imamo manji broj pozitivnih zahvaljujući vakcinaciji - kaže dr Tiodorović i navodi da treba biti svestan da ćemo imati mnogo manje posla sa ovim mutantom. On je naveo i da je vakcinacija i dalje najvažnija kada je u pitanju korona. "Blizu rešenja bićemo onda kada ne budemo imali ljude koji završavaju fatalno", upozorava Branislav Tiodorović.

"Već postoje dokazi i zvanično objavljeni u studijama da praktično svaka vakcina štiti i od ovo delta soja, tog mutanta, kako smo ga ranije zvali indijski sojl ", kaže Tiodorović.

Epidemiolog Tiodorović naglašava da je važno nastaviti sa procesom vakcinacije, pogotovo što je sada vreme kada ima manje zaraženih.

"Sada ima najmanje onih koji prenose taj soj virusa. Male su šanse da nam se desi ono iz januara i februara, kada su ljudi oboljevali posle prva, pa čak i druge doze vakcina", naglasio je Tiodorović.

"U jesen počinje i škola i počinju da rade velike firme i to će biti veliki test, da li smo sve uradili što smo mogli", istakao je doktor Branislav Tiodorović.

On je objasnio i koja je razlika iz situacije sa početka ove godine sa onom koja može da nas zadesi.

"Stariji su bili obuhvaćeni vakcinacijom, ali mlađi ne i sada imate istuaciju da je virus među mladima u radno sposovnom stanovništvu,Virus može da preživi samo u ljudskom telu i sada se pojavljuju u onima koji nisu vakcinisani. Mi na infektivnim klinikama nemamo ljude koji su vakcinisani", naglasio je Tiodorović..

Ipak, ugledni profesor je imao reči kritike.

"Svetska zdravstvena organizacija je u početku napravila promašaj da su mladi zaštićeni. Sada smo videli da nije tačno. Pitam mlade, koji će ići na Egzit, da li je bolje biti vakcinisan i ići svaki dan na Egzit, ili svaki treći dan raditi testove", naglasio je profesor Tiodorović",.

