POMAMA ZA KLIMAMA: Građani masovno kupuju, cena i do 150.000 dinara!

S prvim tropskim talasima i paklenim vrućinama ovog leta stanovi u Srbiji su se usijali, ljudi na sve načine pokušavaju da se rashlade, pa su i klima-uređaji postali neizostavni u zatvorenim prostorijama. Ipak, s obzirom na to koliko njihova nabavka i servis koštaju, kao i uz povišene cene struje u odnosu na prošlu sezonu, klime su postale maltene pravi luksuz.

foto: Shutterstock

Potražnja diktira cenu

Prema cenovnicima trgovaca, samo za kupovinu slabije klime potrebno je izdvojiti minimum 23.000 dinara, dok cene kvalitetnijih i jačih uređaja idu čak i do 150.000 dinara. Na ovo treba dodati i cenu ugradnje, koja u proseku košta 9.000 dinara, dok servisiranje klime staje od 2.500 do 4.000 dinara, zavisno od kapaciteta uređaja. Doduše, na internetu se mogu naći ponude 50-60 evra za uslugu ugradnje, ali tu se dodatno naplaćuju kablovi i to oko 10 evra po metru.

Kako su temperature već danima u porastu, majstori kažu da imaju sve više posla jer se sve više ljudi javlja da zakažu ugradnju klime, a slobodan termin se čeka danima, pa i nedeljama.

- Kada ugradimo klimu, potreban je i redovni godišnji servis kako bi uređaj mogao da radi - ističu majstori s kojima je Kurir razgovarao.

Preporuka servisera je da se klime servisiraju jednom godišnje, obično u aprilu ili maju, odnosno uoči ili posle letnje sezone kako bi se uređaj pripremio za predstojeću. Oni ističu da redovni godišnji servis klima košta od 2.500 do 4.000 dinara, zavisno od kapaciteta klime.

Klonite se čudnih marki

- Redovno servisiranje podrazumeva pranje filtera i mrežice i dezinfikovanje antibakteriološkim sredstvom. Takođe i ispiranje kanala, kontrolu temperature izduvavanja vazduha, proveru pritiska i freona manometrom, vizuelni pregled uređaja i eventualno dopunu freona ukoliko je potrebno. Ono što ljudi mogu sami da urade je da otvore poklopac klime, skinu i operu filtere u mlakoj vodi i deterdžentu, a kada se prosuše, vrate ih i zatvore poklopac, ali za sve ostalo treba pozvati servisera - naglašavaju oni.

Prilikom kupovine klime, treba obratiti pažnju na dosta faktora. Prvi i najvažniji je kućni budžet i da uređaj može da hladi i greje prostoriju. Prema rečima prodavaca, pravi klima-uređaji su opremljeni specijalnim filterima koji pročišćuju vazduh i zadržavaju sve štetne čestice i prašinu, te omogućavaju i zdravije životno okruženje.

- Pošto su klime postale naša svakodnevica, često se pojavi neka nova „marka“ koja se reklamira kao najpovoljnija. Ne treba kupovati klime nepoznatih proizvođača. Trudite se da se prethodno raspitate kod ovlašćenih prodavaca ili servisera za preporuke - kažu oni.

Pored toga, s prodavcem se treba posavetovati i o jačini klime u zavisnosti od veličine prostorije u kojoj će biti uređaj.

Saveti za kupovinu

- Što se tiče kapaciteta, klime delimo na „devetke“, „dvanaestice“, „osamnaestice“ i „dvadesetčetvorke“. Tako je klima kapaciteta 9.000 BTU (Britanska termalna jedinica) „devetka“, 12.000 BTU je „dvanaestica“, 18.000 BTU „osamnaestica“ i 24.000 BTU „dvadesetčetvorka. Na primer, za prostoriju od 30 metara kvadratnih odgovaraće slabija klima ili „devetka“.

Pored površine prostorije, stručnjaci upozoravaju da treba uzeti u obzir osvetljenost prostorije, broj prostorija u stanu i broj i veličinu prozora, jer ukoliko prostorija ima više prozora, zahtevaće jaču klimu.

- Ako je prostorija u kojoj će biti klima osunčana, to će uticati na klimu i zagrevaće spoljašnju jedinicu. To znači da će klima trošiti više struje da bi spustila temperaturu i rashladila prostoriju, a istovremeno izbegla i temperaturni šok koji se javlja usled neusklađenosti unutrašnje i spoljašnje temperature - upozoravaju stručnjaci.

Takođe, ono što je bitno prilikom kupovine je koliko uređaj troši struje. Potrošnja klime zavisi od snage, režima rada, vrste kompresora, starosti i energetskog razreda.

foto: Shutterstock

Veliki potrošač struje Klima nas oladi za 2.000 do skoro 8.000 dinara mesečno l Prema podacima Elektrodistribucije Srbije, potrošnja struje tokom najtoplijeg letnjeg dana skoro je jednaka zimskoj. - Pirkanje iz klime, kada bi se ostalo u zelenoj tarifi, koštalo bi nepune 2.000 dinara mesečno, ali za one koji troše samo crvene kilovate i čak 7.680 dinara - kažu iz Elektroprivrede Srbije. Oni na svom sajtu potrošačima nude savete o izboru uređaja, a prema njihovoj računici, jedan sat rada klime „dvanaestice“ mesečno troši od 30 do 40 kilovat-sati, zavisno od energetskog razreda, što je od 192 do 768 dinara. - Ukoliko ta klima radi deset sati dnevno, znači da je račun teži od 300 do 400 kilovat-sati. U višoj dnevnoj zelenoj tarifi to je od 1.920 dinara do 2.560 dinara. Ukoliko je potrošač u plavom, ovaj tempo hlađenja će ga koštati od 2.880 dinara do 3.840. Ko je ušao u crvenu tarifu, deset sati klime, mesec dana, platiće od 5.760 do 7.680 dinara. Računica je manja ukoliko građani klime uključuju noću, jer se tada kilovat-sat plaća od 1,6 dinara u zelenoj, preko 2,4 u plavoj, do 4,8 dinara u crvenoj zoni. Takođe, podešavanje samo jednog stepena niže na klimi može da smanji troškove za 10 odsto, a za dodatnu ekonomičnost dobro je odabrati inventar klime koje, za razliku od klasičnih, imaju drugačiji kompresor. Umesto da se isključe kada postignu temperaturu, kao što je slučaj kod klasičnih, one samo smanje broj obrtaja. Time se štedi energija za oko 30 odsto. foto: Shutterstock

Pazite na bezbednost Neispravan uređaj izaziva požar l Majstori upozoravaju da, ukoliko klima nije redovno servisirana, može doći do požara, što se sve češće dešava tokom leta. Kako serviseri navode, klima je nešto što svi imamo u kući, a samo deo građana poštuje pravilo da se ona mora servisirati barem jednom godišnje. Oni ističu da nijedan građanin ne bi smeo da uključi uređaj u stanu ako nije urađen redovni servis. foto: Shutterstock

Udar na zdravlje Spavanje uz klimu lomi kičmu l Stručnjaci upozoravaju da razlika između spoljne i unutrašnje temperature prostorije koja se rashlađuje klima-uređajem ne treba biti veća od osam do 10 stepeni. Takođe, dok klima radi, treba provetravati prostoriju, a ukoliko je sunčana strana u pitanju, obavezno zamračiti. Prilikom odlaska na spavanje obavezno isključiti klimu jer može da dovede do bolova u leđima i vratu. Idealna temperatura tokom letnjeg perioda koju treba održavati u stanu je između 22 i 24 stepena Celzijusa.

Aleksandra Kocić