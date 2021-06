POSLE SLOBODNOG LETA STIŽE NOVI UDAR KORONE? Zbog ovih 5 faktora možemo da pokvarimo povratak u normalu

Da li će novi delta soj biti uzrok još jednog talasa korona virusa na jesen? Hoće, saglasna je većina naših stručnjaka. Međutim, da li je moguće da nas rast broja zaraženih očekuje i ranije s obzirom na to da je delta soj zarazniji?

Posle godinu i kusur dana korona zarobljeništva, čini se da ćemo imati leto kakva pamtimo pre kovida.

Novostečena sloboda uliva nadu da ćemo se što pre vratiti životu kakav znamo pre pandemije.

Ipak, delta soj i njegova sposobnost da se brzo šire zabrinjavaju da će nam uništiti ovo dugo iščekivano leto.

Doktor Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba, govoreći o bržem širenju delta soja korona virusa naveo je da se spominje brže prenošenje za 40 do 60 odsto.

- Prvobitni virus se prosečno prenosio od jednog zaraženog na drugog na tri novozaražena, a ovaj se prosečno prenosi na pet. Upravo zato i obuhvat vakcinacijom mora biti znatno veći da bismo sprečili to prenošenje - objasnio je Kon.

Ipak, to je samo jedan od faktora koji mogu da utiču na to da nam korona pokvari ovo leto. Prema rečima dr Tomislava Radulovića, epidemiologa u penziji, postoji još činilaca koji nam ne idu na ruku.

- Prvo, prilično smo se opustili. Drugo, mladi se ne vakcinišu. Treće, nemamo više od 50 odsto vakcinisanih. To nije dovoljno. Minimum je 60 odsto vakcinisanih, pa čak i više, ali to je minimum da bi mogli da držimo infekciju pod nekom kontrolom, ali ne apsolutnom. Tu isto moramo uzeti u obizr one koji su preboleli i oni su na neki način zaštićeni. Četvrta stvar koja je važna jeste koliko će trajati zaštita kod onih koji su se vakcinisali ili su preležali kovid - objašnjava Radulović.

Epidemiolog kaže da kada se svi ovi faktori zbroje dovešće do sigurnog povećanja broja zaraženih.

- Ja ne mogu da tvrdim da će se broj zaraženih povećati pre jeseni ili da preciziram datum. Ovaj soj je zarazniji nego prethodni, ali ako uzmete u obzir da imamo i vakcinisane, zaštićene ljude, manje je, što mi epidemiolozi kažemo "ogrevnog materijala". Odnosno onih koji mogu da se zaraze. Zato ne verujem da će biti velikog ubrzanja, ali postepeno će rasti broj zaraženih, pa tamo negde možda krajem avgusta bude značajnijeg porasta broja zaraženih - kaže Radulović.

Njegove reči potvrđuje i podatak da smo u martovskom piku, kada je Srbijom protutnjao britanski soj, imali samo 13,3 odsto potpuno vakcinisanog stanovništva. U ovom trenutku, imamo oko 37 odsto potpuno vakcinisanog stanovništva što je skoro tri puta više zaštićenog stanovništva.

- Ako dođe do nekog pogoršanja, a to je sve uslovljeno ovim što sam govorio, daj Bože da se to ne podudari sa polaskom dece u školu. Sada i deca mogu da se vakcinišu, baš zato mladi treba više da se vakcinišu i da dođemo do 60 odsto zaštićenih. Međutim, ako se ništa ne popravi što se vakcinacije tiče, već tamo od septembra možemo da očekujemo svašta. Tada deca kreću u školu, a ljudi se vraćaju sa odmora - zaključuje dr Radulović.

