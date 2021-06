IZUZETNO VAŽNA VEST! POSLE UKIDANJA ROMINGA NA ZAPADNOM BALKANU: U Grčkoj cene telefoniranja niže i za 90 ODSTO!

Roming između Srbije, BiH, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije od danas će zvanično buti ukinut, a izuzetno značajna stvar je i ta što će za građane Srbije cene telefoniranja u romingu sa Grčkom biti niže od 50 do 90 odsto.

Naime, od 1. jula, kako je ranije najavljeno, potpuno se ukida roming na teritoriji zapadnog Balkana, a to znači da će cene po kojima su građani razgovarali, slali SMS poruke i koristili podatke na mobilnim mrežama u nacionalnom saobraćaju biti identične na teritoriji zapadnog Balkana.

Međutim, uvedena je politika fer korišćenja koja podrazumeva da ukoliko u periodu od četiri meseca dođe do pretežnog ili isključivog korišćenja kartice srpskog operatora u nekoj od navedenih okolnih zemalja, operator će opomenuti korisnika. Ukoliko ne postupi po upozorerenju, operator ima pravo da naplati naknadu za roming.

Sa druge strane, sniženjem cena roming tarifa u Grčkoj postignute su značajne ekonomske olakšice za naše građane, rekla je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić:

- Kako bi cene u romingu u Grčkoj bile kao u nacionalnom saobraćaju očekujemo da i grčki operatori izađu sa nižim veleprodajnim tarifama za usluge koje pružaju. Međutim, zahvaljujući srpskim operatorima već sada su cene rominga za na naše građane značajano snižene, i to od 50 do 90 odsto za dolazne i odlazne pozive, od 48 do 83 odsto za poruke i čak do 99,89 odsto za prenos podataka.

U Telekomu Srbija ističu da će "primena sporazuma o ukidanju rominga za zemlje Zapadnog Balkana korisnicima omogućiti da pogodnosti koje imaju u Srbiji koriste i u Albaniji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i BiH.

- Na osnovu sporazuma, korisnici koji budu boravili u tim zemljama imaće na raspolaganju besplatan nacionalni saobraćaj koji već imaju u tarifama i/ili dodacima koje inače koriste u Srbiji. U taj saobraćaj se ubrajaju nacionalni minuti, SMS i prenos podataka. Prilikom potrošnje besplatnog saobraćaja u okviru tarife i/ili dodatka, dodatna naknada im neće biti naplaćena, a kada to potroše, naplata saobraćaja će biti jednaka cenama u domaćem saobraćaju - navode i dodaju da je prilikom ulaska u stranu zemlju, dovoljno da korisnik na telefonu automatski ili ručno odabere mrežu operatora čije usluge želi da koristi u romingu.

Turistička sezona Čak 30.000 novih vaučera Ministarka Tatjana Matić rekla je da očekuje da će vlada na današnjoj sednici doneti odluku o dodeli novih 30.000 turističkih vaučera. - Verujemo da će to značajno unaprediti i poboljšati našu turističku sezonu - rekla je Matić.

TABELA - Tarifiranje u Grčkoj Usluga Telekom / Telenor / A1 Srbija Odlazni pozivi 19,06 / 49,9 / 49 Dolazni pozivi 3,58 / 11,9 49 SMS 4 5,9 14,9 Prenos podataka/MB 1 1 90 * Cene su u dinarima