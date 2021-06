DIVNE VESTI ZA SVE KOJI IDU U GRČKU: Svih 11 graničnih prelaza od sutra radi 24 SATA!

Iz Grčke stižu odlične vesti za turiste iz Srbije! Od sutra Grčka otvara nekoliko graničnih prelaza koji će raditi 00-24, uključujući i Evzoni, koji je do sada radio svakog dana od sedam ujutru do 11 uveče po grčkom vremenu, odnosno od šest do deset časova ujutru po našem.

Kako piše na stranici Fejsbuk grupe, "Live from Greece", od sutra se u zemlju može ući preko deset graničnih prelaza, dok će se 2. jula, otvoriti i 11.

"Od sutra 1. jula 2021. granični prelazi Evzoni, Promahonas, Dojran, Niki, Kastanies, Kipoi, Nymfaia, Ormeneio, Kristalopigi, Kakavia, rade na 24h bazi! Od 2. jula i prelaz Eksohi", napisala je administratorka stranice Ivana Stojanović.

Kako se navodi, pravila ulaska u zemlju ostaju ista.

Dakle, osobe koje su vakcinisane dostavljaju potvrdu o primljene dve doze vakcine izdatu od zvaničnih državnih institucija, uz uslov da druga doza cepiva protiv korona virusa bude primljena minimum 14 dana pred polazak. Druga opcija je negativan PCR test ne stariji od 72 sata i treća, potvrda o preležanoj infekciji, stara između 2 i 9 meseci od datuma putovanja. Sada je na sve to dodata i mogućnost prelaska granice uz negativan antigenski test koji je tri puta jeftiniji od PCR testa.

(Kurir.rs/Blic)