OSVEŽENJE STIŽE ZA NEKOLIKO SATI! Već od sutra osetan pad temperature, ali meteorolozi najavljuju i PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM

Samo nekoliko sati deli nas od osveženja i to najpre i najviše na severu zemlje!

U svim krajevima već sutra će biti svežije za pet do osam stepeni.

Tokom dana promenljivo oblačno i nestabilno i mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni i to pre podne na jugu jugozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21 stepen, a najviša dnevna od 28 na severozapadu do 33 stepena na jugoistoku Srbije.

U Beogradu svežije. Moguć je i popodnevni pljusak. U najtoplijem delu dana 29 stepeni što je osam manje nego danas.

Prema najavama meteorologa prvih sedam dana jula biće bez tropskih vrućina.

(Kurir.rs/RTS)