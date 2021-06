ČEKA NAS NOVI TROPSKI TALAS POSLE KRAĆEG ZAHLAĐENJA: Meteorolog Đorđe Đurić najavljuje, PAKLENE VRUĆINE brže nego što mislite!

Meteorolog Đorđe Đurić navodi da će još danas biti vrelo, uz temperature koje su se približile 40°C. Sutra stiže predah jer će biti znatno prijatnije.

U toku je drugi toplotni talas ove sezone, a nakon jučerašnjih 39°C, iza nas je i tropska noć, jer se minimalna temperatura u mnogim mestima nije spustila ispod 20°C, a jedino se u kotlinama i dolinama zapadne i jugoistočne Srbije spustila na 15-16°C. Na Kopaoniku je bilo 16°C, a na Zlatiboru je zabeležena tropska noć od 20°C. Veoma topla noć zabeležena je u Beogradu, jer je minimalna temperatura bila 26°C, a u Vršcu se nije spustila ispod 28°C. Inače, veoma visoka temperatura u Vršcu i na jugu Banata posledica je jakog juigoistočnog vetra sa fenskim efektom.

Inače, kako su spoljne temperature vazduha i do skoro 40°C, na suncu i mnogo više, u prostorijama i vozilima sa rashladnim uređajima, temperaturna razlika između spoljne i unutrašnje sredine ne bi trebala biti viša od 7 do 10 stepeni, jer organizam može doživeti i šok, kao i pri slučaju naglog ulaska u bazene, reke, mora i druge vodene površine, navodi Đurić.

Inače, naše područje je i dalje pod uticajem vrele vazdušne mase sa severa Afrike, a koje preko našeg područja struji u sklopu jugozapadnog visinskog strujanja. Osim veoma tople vazdušne mase, do Srbije i našeg područja sa jugozapadnim strujanjem ponovo su stigle velike količine čestica pustinjskog peska iz Sahare, pa je atmosfera zamućena.

Dobra vest je, kaže Đurić, da nas već od sutra očekuje znatno prijatnije vreme. U noći između srede i četvrtka i u četvrtak ujutro do Srbije se sa severa očekuje prodor hladnog fronta, koji će tek ponegde usloviti lokalne pljuskove sa grmljavinom, a hladni front biće izražen u vidu pojačanog severozapadnog vetra sa kojim će doći i do priliva svežije vazdušne mase.

Ujedno, severno strujanje će pročistiti i atmosferu. Hladni front, koji će do Srbije i našeg područja stići kao oslabljen i neće doneti značajnije padavine, ali će usloviti pad temperatura za pet do deset stepeni, odgovaran je za veoma snažne grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrovima i veoma obilnim pljuskovima iznad zapadne i centralne Evrope. Hladni front je sklop ciklona, čiji se centar nalazi iznad centralne Evrope. Ovaj ciklon prvo je doveo do povlačenja vrele vazdušne mase u sklopu jugozapadnog strujanja sa severa Afrike, a potom će od sutra po prodororu hladnog fronta usloviti priliv svežije vazdušne mase sa Atlantika i iz oblasti Alpa.

U četvrtak tokom dana smena sunčanih i oblačnih intervala, a posle podne i uveče sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom. U četvrtak će duvati pojačan severozapadni vetar, a na jugu Srbije duvaće jugozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C na jugoistoku do 22°C na severu Srbije i u Beogradu, maksimalna dnevna od 29°C na severu i zapadu do 33°C na jugu i istoku Srbije, u Beogradu do 30°C, napominje meteorolog.

U Srbiji u petak promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U subotu pre podne sunčano, a posle podne naoblačenje. U nedelju promenljivo oblačno, krajem dana i tokom noći sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ponedeljak promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dakle, narednih dana očekuju nas znatno prijatnije temperature i one će biti u skladu sa prosečnim vrednostima za ovo doba godine. Maksimalna temperatura u petak i za vikend narednih od 25 do 32°C, u Beogradu do 27-28°C, a najsvežije će biti u ponedeljak.

Od utorka stabilizacija vremena i osetniji porast temperatura, tako da prema trenutnim prognozama, od sredine sledeće sedmice očekuje nas novi toplotni talas sa veoma visokim temperaturama, koje bi ponovo bile preko 35°C.

