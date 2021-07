MINISTAR ZLATIBOR LONČAR: Od korone u Srbiji 2020. najverovatnije umrlo 10.356 ljudi

Ministar zdravlja saopštio je da su to građani koji su imali simptome korone ili su bili u kontaktu sa osobom koja je bila pozitivna

Tokom prošle godine preminulo je 10.356 građana koji su imali simptome korone ili su bili u kontaktu sa osobom koja je bila pozitivna, rekao je juče ministar zdravlja Zlatibor Lončar predstavljajući rezultate dosadašnjeg rada Komisije za analizu smrtnih ishoda uzrokovanih bolešću kovid 19.

Prema jučerašnjim zvaničnim podacima sa sajta Covid19. rs, u Srbiji je od izbijanja epidemije do sada od korone preminulo 7.047 ljudi.

Ministar Lončar je na konferenciji za novinare u Palati Srbije objasnio da su u analizu Komisije ubrajani ljudi koji nisu ležali u bolnici, koji su imali negativne antigenski i PCR test, oni koji su se sami lečili, koji su došli kod lekara kada su ostali bez svesti ili srčanog zastoja.

- Za 2020. godinu broj ljudi čija je smrt mogla da se dovede u vezu sa koronom je 10.356. To je broj do koga smo uspeli da dođemo da se poveže sa koronom. Od tog broja ljudi 64,6 odsto preminulih može da se dovede u vezu sa koronom a da je imalo pridružena oboljenja. Najčešća oboljenja su bolesti krvotoka, srca, kao i neurološka oboljenja - rekao je on i dodao da je prosek starosti preminulih 72,2 godine, kao i da je tri četvrtine umrlih starije od 65 godina.

- Dve trećine preminulih su muškarci - rekao je ministar.

Lončar je takođe naglasio da je u 2020. umrlo ukupno 48 lekara, kao i da se u taj broj ubrajaju i oni koji su bili penzionisani:

- Nažalost, 28 lekara je bilo mlađe od 65 godina, gde podrazumevamo da su bili u prilici da uđu i rade u zdravstveni sistem, najšire moguće gledano.

Kako je naglasio, posao analize nije bio lak, a period 2020. godine izabran je jer nam je situacija sa koronavirusom to dozvolila. On je, međutim, istakao da ovog momenta ne može da se izađe s podacima i da se tvrdi da je neko umro od kovida.

- Želim da naglasim, jer znam da svi vole senzacionalističke vesti, mi ovog momenta, ne samo mi već bilo ko drugi, ne možemo da izađemo sa podacima i da tvrdimo da je neko preminuo od kovida. Za tako nešto mora da se uradi obdukcija. Za sve ove ljude koji su preminuli mi nemamo urađenu nijednu obdukciju. Zbog toga se od Komisije zahtevalo da dođu do broja ljudi koji mogu da se dovedu u vezi sa koronavirusom - rekao je Lončar i objasnio da do sada nije urađena nijedna obdukcija pacijenata koji su imali koronu jer su Svetska zdravstvena organizacija i struka to najstrože zabranili.

Za četiri godine Smrtnost povećana za 70 odsto l U Srbiji je u prethodne četiri godine smrtnost povećana za oko 70 odsto u odnosu na prosek od 2012. do 2016. godine, izjavio je ministar Lončar. Najveći broj smrtnih ishoda u našoj zemlji zabeležen je u decembru 2019, rekao je on i dodao da su u tu statistiku uračunati svi pacijenti, ne samo oboleli od korone i da su slični podaci zabeleženi i u Sloveniji, Litvaniji, Bugarskoj...

Svetska zdravstvena organizacija Delta soj postaće dominantan l Svetska zdravstvena organizacija upozorila je juče da će se delta soj verovatno proširiti na veliki broj zemalja s obzirom na veću prenosivost, kao i da se očekuje da će on postati dominantna varijanta koronavirusa narednih meseci. Ovaj indijski delta soj za sedam dana proširio se u još 11 zemalja, a ukupno je prisutan u 96. Alfa soj, otkriven u Britaniji, registrovan je u 172 zemlje, beta soj, koji potiče iz Južne Afrike, sada cirkuliše u 120 zemalja, a brazilski gama soj u 72. foto: Ana Paunković

Predrag Kon Na jesen moguće do 1.000 zaraženih dnevno l Epidemiolog Predrag Kon izjavio je juče da, što se tiče epidemije koronavirusa, „ništa još nije gotovo“ i da je sa ovakvim opuštenim ponašanjem moguće da se bolest u većim razmerama vrati na jesen. On je za televiziju N1 izjavio da je „teoretski nemoguće“, zbog velikog procenta vakcinisanih protiv koronavirusa, da ponovo bude po 5.000-6.000 novih slučajeva dnevno, ali da je moguće da se ponovo dođe do 1.000 novih slučajeva dnevno. foto: Damir Dervišagić

