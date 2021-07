VLADA SRBIJE UPRAVO ODOBRILA! Stiže nova pomoć od 5.000 dinara za 30.000 građana BUDITE U NISKOM STARTU

Svet se polako otvara za turistička putovanja. Ipak, Svetska turistička organizacija predviđa da će i ova godina biti godina domaćeg turizma, a ko poželi u inostranstvo najradije će u komšiluk. Turisti u Srbiji mogu da računaju i na novih 30.000 vaučera od pet hiljada dinara.

U Grčku se ovog leta može uz potvrdu o vakcinaciji bilo kojom vakcinom ili negativnim pi-si-ar testom, a odnedavno i sa znatno jeftinijim brzim antigenskim testom. Deca mlađa od 12 godina ulaze bez ograničenja.

- Evo vidimo sve više ljudi, a nadamo se da će ih biti još više nakon novih odluka Kriznog štaba da nam više nisu potrebne maske na otvorenom prostoru. U restoranima za jednim stolom može biti čak desetoro osoba i očekujemo donošenje odluke za početak rada klubova na otvorenom - navodi Marija Mićić Miroti iz jedne turističe agencije u Paraliji.

U Tursku se ulazi kao i u Grčku i to uz pogodnost da uz vakcinisane roditelje mlađi od 18 godina ulaze nesmetano. Inače, Turcima sutra prestaju da važe višemesečne rigorozne mere, prema kojima nisu smeli da napuštaju domove od deset uveče do šest ujutru i vikendom. Za sve to vreme turisti čak nisu morali ni da nose maske u hotelima.

- Svi vas služe, nemate dodir sa hranom, svuda imaju dezinfekciona sredstva, koferi se dezinfikuju pre ulaska u objekat i ljudi se osećaju jako bezbedno s obzirom na to da su svi koji ulaze u hotel ili vakcinisani ili imaju negativan pi-si-ar test jer se samo tako ovde može ući - objašnjava Dušan Anastasov iz jedne turističke agencije.

Za Crnu Goru i Hrvatsku treba vam samo pasoš. U Crnoj Gori maske su obavezne u zatvorenom, a na otvorenom ne sme da se okupi više od 100 ljudi.

- Što se tiče muzike, dozvoljena je do 23 časa, a rad kafića i restorana je do ponoći. Za stolom ne sme biti više od četvoro ljudi. U barove i diskoteke ulazi se samo uz dokaz o vakcinisanju i sa negativnim pi-si-ar testom - navodi direktorka Turističke organizcije Crne Gore Ana Tripković Marković.

Vlada Srbije odoborila vaučere Vlada Srbije odobrila je na današnjoj sednici sredstva u vrednosti od 150 miliona dinara za dodatnih 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji, a ministarka turizma Tatjana Matić kaže da će ta odluka značajno doprineti povećanju turističkog prometa i ekonomskog rasta. Matić navodi da je veliko interesovanje građana za turističke vaučere i podseća da je ove godine nakon prvobitno planiranih 100.000 vaučera u ukupnoj vrednosti od 500 miliona dinara, rebalansom budžeta odobreno još 100 miliona za 20.000 vaučera. Za korišćenje turističkih vaučera građanima je na raspolaganju više od 2.000 ugostiteljskih objekata u Srbiji, a najtraženije destinacije do sada su bile Sokobanja, Zlatibor, Vrnjačka banja, Sijarinska banja, Ribarska banja, Gornja Trepča, Divčibare, Kopaonik, Banja Vrujci i Banja Koviljača.

Boris Žgomba, predsednik Udruženja putničkih agencija Hrvatske, navodi da im je cilj da dođu do šezdesetak odsto onoga što je bilo rekordne 2019.

- I mislim da idemo dobrim putem ka tome - dodaje Žgomba.

I u Srbiji se lagano oporavlja inostrani turizam. Najviše gostiju je iz Turske, zatim iz Rusije, regiona i Kine. Za domaće goste dobra vest - stiže novih 30.000 vaučera.

- Ono što je nama jako važno da napomenem jeste da je interesovanje naših građana za odmor u Srbiji i dalje veliko i verujemo da će i ove godine, ako ne ceo, ono bar deo godišnjeg odmora odlučiti da provedu u Srbiji - navodi Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije.

Ministarstvo će na vreme obavestiti građane kad počinje prijavljivanje za vaučere, budite u niskom startu, jer je prethodnih 20.000 podeljeno za svega pet sati.

(Kurir.rs/RTS/Tanjug)