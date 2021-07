OPREZ! DELTA SOJ STIGAO U SRBIJU IZ RUSIJE: Evo ko su najviše ugroženi i šta je jedini spas

Delta soj koronavirusa registrovan je juče u Srbiji kod dvoje naših državljana koji su se 26. juna vratili iz Rusije. U saopštenju Ministarstva zdravlja se navodi da su oba pacijenta mlade osobe.

- Trenutno su u stabilnom opštem stanju. Nisu vakcinisani - navodi se u saopštenju i dodaje da je sekvenciranje urađeno u Specijalističkom veterinarskom institutu u Kraljevu.

Imunolog i mikrobiolog dr Milanko Šekler sa instituta u Kraljevu rekao je u gostovanju na RTS da postoji mogućnost da je delta soj i ranije bio u cirkulaciji, ali i da nije smrtonosniji u odnosu na ostale mutacije, samo uzrokuje drugačiju kliničku sliku.

- Simptomi su glavobolja, suvoća grla i bol u grlu. Ne uzrokuje povišenu telesnu temperaturu i gubitak čula ukusa i mirisa, a kod starijih osoba može da dovede do obilnije sekrecije iz nosa. Najefikasnija zaštita su vakcinacija, nošenje maski i održavanje distance - istakao je dr Šekler i dodao da su nevakcinisani na najvećem udaru novog soja:

- Zato apelujem da oni koji se nisu imunizovali to urade što pre, a maske je neophodno nositi u svakoj prilici. Dve doze vakcine protiv kovida 19 izgleda da pružaju visoku zaštitu od delta soja koronavirusa, saopštila je Evropska agencija za lekove (EMA). - Novi podaci na osnovu čvrstih dokaza pokazuju da dve doze vakcine štite od delta soja - rekao je Marko Kavaleri, koji je zadužen za vakcinalnu strategiju EMA:

- Svesni smo zabrinutosti zbog brzog širenja delta soja. Zasad se čini da četiri vakcine koje su odobrene u Evropskoj uniji štite od svih sojeva koji cirkulišu u Evropi, uključujući i delta soj. Evropski ogranak SZO predviđa da će takozvana delta varijanta, koja je otkrivena u Indiji, do avgusta biti "dominantan" soj koronavirusa, rekao je Kavaleri i time potvrdio prognoze Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

Virusolog dr Ana Gligić rekla je za Kurir da je ovo samo još jedna nova mutacija virusa, koja može biti opasnija za mlađu populaciju i one koji se nisu vakcinisali: - Simptomi kod ovog soja jesu drugačiji zato što je reč o novoj promeni u samom virusu, a kako se on trudi da preživi, normalno je da će mutirati, ali to ne treba da dovede do panike kod vakcinisanih jer vakcine koje imamo u velikom procentu štite od svih mutacija.

Stručnjaci upozoravaju Četvrti talas na jesen će opet napuniti bolnice Dr Milanko Šekler rekao je u gostovanju na RTS da je akcenat na vakcinaciji radno sposobnog stanovništva, od 18 do 40 godina, jer baš u tom uzrastu veliki procenat nevakcinisanih za koje su opasne nove mutacije virusa. - Ukoliko imunizacija u Srbiji ostane na svega 50 odsto vakcinisanih, scenario koji nas čeka na jesen jeste 4.000 zaraženih na dnevnom nivou - upozorio je Šekler. Međutim, epidemiolog dr Predrag Kon se ne slaže sa Šeklerovim prognozama i kaže da je 4.000 "pojačana" brojka, ali napominje da broj zaraženih može preći 1.000. foto: Printscreen I virusolog dr Nada Kuljić Kapulica je saglasna sa dr Konom. - Izvesno je da ćemo na jesen imati oko 1.000 novozaraženih dnevno. Normalno je da se nadamo kraju epidemije, ali moramo da budemo obazrivi jer je aktivnost virusa još uvek prisutna - rekla je za Kurir dr Kuljić Kapulica.

Ovo se čekalo skoro godinu Napokon nema preminulih! U poslednja 24 sata nije bilo preminulih od posledica kovida 19! Na ovu vest se čekalo od 27. avgusta, a masovna imunizacija je svakako jedan od najvažnijih činilaca koji su doprineli tome da napokon ponovo mogu da dođu dani bez tužnih vesti. Na respiratorima je trenutno 13 pacijenata, a 291 osoba se nalazi na bolničkom lečenju. Ukupno su u Srbiji do sada 716.643 osobe obolele od koronavirusa, a registrovano je zvanično 7.047 smrtnih slučajeva. U poslednja 24 sata testirano je 8.025 osoba, a ukupno od marta 4.422.502.

ČINJENICE/ Simptomi delta soja - Glavobolja - Suvoća grla - Bol u grlu - Obilnije sekrecije iz nosa kod starijih osoba - Ne izazova povišenu telesnu temperaturu i gubitak čula mirisa i ukusa

ČINJENICE/O delta soju - Prvi put se pojavio u Indiji u martu 2020. - Proširio se u više od 90 država - Po simptomima podseća na grip - Ovaj soj je za 60 odsto zarazniji od britanske varijante - Najviše obolevaju mladi i nevakcinisani - Stopa smrtnosti i dalje je niska, ali se smrt obično događa nekoliko sedmica nakon infekcije

