KONAČNO PREDAH OD VRUĆINA: Danas do 28 stepeni, narednih dana nestabilno a onda se vraćaju visoke temperature

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, ujutro u Vojvodini ponegde sa kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana u većem delu zemlje suvo, u brdsko-planinskim predelima južne Srbije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21 C, najviša dnevna od 26 do 28 stepeni.

Prognoza za narednih sedam dana

U Srbiji će u subotu i nedelju se očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i retkom pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

U ponedeljak i utorak nestabilnije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Zatim, do kraja perioda pretežno sunčano i toplo. Temperatura oko i malo iznad prosečnih vrednosti.

