EKSPLODIRALO INTERESOVANJE ZA POKLON KUĆE NA SELU: Usijali se telefoni kod Krkobabića! Zovu i koji bi da kupe i koji bi da prodaju

BEOGRAD - Veliko je interesovanje za javni konkurs za kuće sa okućnicom koji je Ministarstvo za brigu o selu raspisalo 28. juna i telefoni u Ministarstvu su se "usijali" od poziva onih koji nude kuće na prodaju i onih koji bi da ih kupe, izjavio je resorni ministar Milan Krkobabić.

On je gostujući na TV Prva istakao da očekuje da će se 500 miliona dinara namenjenih za ovu svrhu brzo potrošiti i dodao da će predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je podržao ovaj projekat obavestiti o velikom interesovanju i kako je rekao zamoliti da svojim autoritetom utiče da se izdvoje i dodatna finansijska sredstva.

Procenio je da će se za spomenutih 500 miliona kupiti 700 do 800 kuća i obezbediti isto toliko porodica.

Krkobabić je naveo da prema procenama Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti u Srbiji ima oko 200.000 praznih kuća. "Ima ih u svim delovima delovima Srbije, najviše u rubnim područjima Banata, zatim Bačkoj u delovima prema Hrvatskoj, te jugu Srbije, gde nam je Kuršumlija tako reći prazna, kao i Trgovište", rekao je Krkobabić.

On je objasnio da rok za prijavljivanje na ovaj konkurs traje do 1. novembra odnosno dok se ne utroše sredstva i da se neće čekati do tog datuma da se obrade sve pristigle prijave već će se one obrađivati kako budu stizale. Objasnio je da za kuće mogu konkurisati mlađi od 45 godina, kako bračni tako i vanbračni parovi.

"Tri su ciljne grupe ovog programa, a prva su oni koji žive u zajedničkim domaćinstvima, druga ljudi koji žive u prigradskim naseljima kao podstanari pa bi da se vrate u zavičaj a treća mladi obrazovani, recimo IT stručnjaci, veterinari, agronomi, lekari, stomatolozi koji bi otišli na selo da žive i rade", rekao je Krkobabić.

Naveo je da bi plate ovih mladih stručnjaka koji odu u rubna i brdsko planinska područja i zaposle se, bile duplo veće od plata njihovih kolega u drugim krajevima.

Ministar je pojasnio da zainteresovani sami traže kuće, da njihovu vrednost procenjuje opštinski procenitelji i da oko toga nema pogodbe.

Za jednu kuću se može dobiti najviše 1,2 miliona dinara, kuća bi trebalo da ima vodu, struju, kanalizaciju. Na pitanje zašto je program namenjen samo mlađima od 45 godina, ministar je odgovorio podacima prema kojima u Srbiji ima 250.000 neoženjenih muškaraca i 100.000 neudatih devojaka do 45 godina.

Krkobabić je izneo i cene kuća po nekim krajevima pa je naveo da se u Bavaništu kuća od 86 kvadrata sa 20 ari okućnice može kupiti za 4.500 evra, u Crnoj Bari 43 kvadrata i dva hektara okućnice koštaju 1500 evra, u Smederevskoj Palanci nudi se kuća od 100 kvadrata, 16 ari placa za 9000 evra, kuće u Ivanjici se mogu kupiti za 4.000 do sedam i 10 hiljada evra.

