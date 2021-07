NOVI VIRUS KOSI DECU U SRPSKIM VRTIĆIMA! Od bolesti i visoke temperature NE MOGU DA HODAJU danima

Dešava se da ovaj virus dovede do upale pluća, moždane opne, srčanog mišića, a u ekstremnim situacijama može doći do otpadanja noktiju

Veoma zarazni virus BRNU (bolest ruku, nogu/stopala i usta) poslednjih nedelja hara među decom u beogradskim vrtićima! Kako Kurir nezvanično saznaje, virus se pojavio kod nekoliko dece u vrtiću na opštini Palilula, zbog čega su grupe mališana vraćene kući.

Ovaj virus manifestuje se ospama i plikovima po usnama, šakama i stopalima i veoma je sličan malim boginjama. Bolest, koja se prenosi prljavim rukama i protiv koje ne postoji nikakva terapija, nije smrtonosna, ali ako se ne odleži može da dovede do težih kliničkih slika. Može da dovede do upale pluća, moždane opne, srčanog mišića, ali je to izrazito retko, kaže za Kurir Olivera Ostojić, načelnica Dečije klinike KBC Dragiša Mišović. Naša sagovornica navela je da je bolest ruku, nogu, stopala i usta karakteristična za ovaj period godine.

- Ovaj virus nije se javljao nekoliko godina. Imali smo blaži porast u broju obolelih pre 3,4 godine, kada smo se sa njime bolje i upoznali. Obično se javlja u manjim grupama dece, kod dece uzrasta do 10 godina, ali većinski se javlja u vrtićima - rekla je ona i ispričala nam više o ovoj vrsti koksaki virusa koji pogađa decu.

- Ono što karakteriše virus jeste izrazito visoka temperatura, koja ide na 39,5 pa i više. Najgore za decu je što virus nosi promene na jeziku zbog čega ona ne mogu da jedu. Kada se ta dva simptoma spoje, deca su izrazito malaksala. Pre nekoliko godina imali smo slučajeve dece koja zbog otoka stopala i dlanova nisu mogla da hodaju po tri dana. Neka su zbog iznemoglosti i bolova zadržavana i u bolnici, da bi primala infuziju - kaže Ostojić i dodaje da je intenzivno skidati temperaturu.

Ovo su simptomi BRNU virusa: Prvi simptomi - Povišena temperatura - Smanjen apetit - Bol u grlu - Malaksalost Simptom koji usledi dan- dva od početnih simptoma - osip (najčešće u ustima, na dlanovima i stopalima, nekad na kolenima, laktovima i genitalijama)

- Važno je deci ne davati kiselo, kao ni preterano hladnu ni toplu hranu, kao ni bilo šta što može da iritira plikove u ustima i stvori im još veće bolove. Kašasta hrana je najbolja, i važno je da se dete hidrira. Konkretne terapije nema, a bolest zaključuju pedijatri u domovima zdravlja - rekla je ona i dodala da je na vaspitačima pomenutog vrtića da povedu dodatnu pažnju na dezinfekciju površina sa kojom deca imaju dodir.

Naša sagovornica takođe je napomenula da su retki slučajevi oboljevanja odraslih, a i ako obole, to ostane lokalno, na grlu i bez komplikacija.

Šta je prava prevencija? - Pranje ruku, posebno posle toaleta i menjanja pelena - Kod kuće i u dečijim kolektivima i igraonicama dezinfikovati igračke

Inače, neke američke studije pokazale su da se kod ovog virusa retko javlja i gubitak noktiju na rukama i nogama, ali da nokti ponovo izrastu posle bolesti. Takvi slučajevi, ipak, u Srbiji nisu zabeleženi.

