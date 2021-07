SEZONA U PUNOM JEKU: Sutra se očekuju gužve na granicama, a evo gde će ih biti najviše

Na graničnim prelazima ka okolnim zemljama trenutno nema dužih zadržavanja, makar ne, kako kažu u Auto moto savezu Srbije, oubičajenih za ovo doba godine.

Što ne znači da će tako biti i sutra i prekosutra jer se za dane vikenda, naročito u jutarnjim satima, očekuje pojačan intenzitet saobraćaja ka Crnoj Gori i automputem iz Mađarske i Hrvatske prema Bugarskoj i Makedoniji.

Kada su u pitanju putnički automobili, na izlasku iz Srbije ka BiH u Kotromanu se čeka 30 minuta, na prelazu Gradina ka Bugarskoj 40 minuta, na Horgošu ka Mađarskoj vreme zadržavanja je promenljivo i kreće se od 30 do 60 minuta.

Na svim drugim graničnim prelazima, među kojima je i Preševo gde je u funkciji pet izlaznih traka, čeka se manje od pola sata, a na naplatnoj stanici Stara Pazova 20 minuta.

foto: Printscreen/MUP

Teretna vozila na izlazu iz Srbije preko Kelebije i Batrovaca čekaju oko sat vremena, a preko Horgoša sat i po.

Koroz Horgoš za noć ušlo 8.000 putnika

Što se tiče ulaska u Srbiju, kažu u AMSS, na Batrovcima je pojačan saobraćaj, na Gradini nema zadržavanja, na Preševu se čega 15, a na Horgošu 30 minuta.

Samo na ovom graničnom prelazu, gde je u funkciji šest ulaznih traka, od sinoć do jutros u Srbiju je ušlo 8.000 putnika u 2.000 automobila. Kako je objašnjeno, radi se tranzitnim turistima - građanima Turske, Bugarske i Severne Makedonije koji se se iz inostranstva vraćaju svojim kućama, - i našim državljanima koji su na privremenom radu u inostranstvu.

Slobodan Tomović, koordinator za sprovođenje carinskih procedura naveo je da je Srbija učinila sve da čekanje na njenim granicama bude što kraće i povećala broj carinskih službenika.

Obustave saobraćaja ka Crnoj Gori

Iz AMSS ukazuju svima koji nameravaju put u Crnu Goru preko graničnog prelaza Jabuka da će na teritoriji Opštine Pljevlja sutra od 09 do 11, pa zatim od 14 do 16 sati, na snazi biti obustava saobraćaja kroz mesto Metaljka. Na teritoriji Rožaja iza prelaza Špiljani obustava će takođe sutra važiti od 08 do 11 i od 13.30 do 16.30 sati.

Za turiste koji putuju u Grčku preko Bugarske, kako je prenose grčki mediji, informacija da je danas otvoren i prelaz Ilinden - Eksohi koji će raditi 24 sata.

Za putnike koji idu preko Severen Makedonije, podsećanje da je putarina srpskim državljanima besplatna.

Za vikend moguće gužve

Predstojeći vikend "Putevi Srbije" najavljuju kao jedan od frekventnijih u sezoni.

- Intenzivirali smo rad na naplatnim stanicama, svi naplatni kanali, kanali za distribuciju kartica i kanali za elektronsku naplatu putarine rade 24 sata dnevno bez pauze, dok povećan broj inkansanata obezbeđuje nesmetan prolazak vozila na autoputovevima u Republici Srbiji - saopšteno je iz ovog javnog preduzeća.

Odavde apel svim učesnicima u saobraćaju na maksimalan oprez i strpljenje u vožnji. Savet je da se na put, posebno duže relacije, kreće odmoran i u jutarnjim satima kada je temepratura niža i ugodnija za vožnju. Potrebno je obratiti pažnju na radove i prilagoditi brzinu kretanja uslovima na putu i poštovati ograničenja brzine i postojeću signalizaciju.

Da se sutra i prekosutra očekuju veće gužve na putevima rečeno nam je i u jednoj turističkoj agenciji, premda naši turisti odmoru koji počinje u ponedeljak vole da dodaju dva neradna dana vikenda.

- Gužve zbog smene turista neće biti jer agencije sada nude razne termine za putovanje, a ne samo na "okrugle" datume kada je dolazilo do naglog povratka i gužvi - kažu u ovoj agenciji.

Na "Milošu Velikom" očekuje se pojačan saobraćaj

Na autoputu "Miloš Veliki" se danas u popodnevnim i večernjim satima očekuje povećan intenzitet saobraćaja.

JP "Putevi Srbije" saopštili su da će svi naplatni punktovi raditi bez prestanka.

Duž autoputa na putokazima sa izmenljivom saobraćajnom signalizacijom biće istaknuta obaveštenja o zadržanjima na naplatnim stanicama i stanju na autoputu.

Iz JP "Putevi Srbije" pozivaju sve učesnike saobraćaja da poštuju ograničenja brzine i drže bezbedno odstojanje.

(Kurir.rs/Blic/Tanjug)