OBELEŽEN DAN VETERANA 63. PADOBRANSKE BRIGADE: Ministar Vulin im u ime predsednika Srbije čestitao praznika

Manifestacijom i dodelom zahvalnica i nagrada na fruškogorskom izletištu Letenka, I polaganjem venaca na spomeniku unutar novosadske kasarne "Jugovićevo", Udruženje veterana 63. Padobranske brigade obeležilo je svoj dan.

Dan brigade obeležava se tačno na 30. godišnjicu od prve njene žrtve u brobenim dejstvima, a zahvalnost za sve do sada učinjeno veteranima, ali i aktivnim padobrancima ove brigade uputili su, između ostalih, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

foto: MUP Srbije

Proslava je počela intoniranjem himne i padobranskom zakletvom, a okupljenima na Letenci ministar unutrašnjih poslova i bivši ministar odbrane i Vojske Srbije Aleksandar Vulin poručio je da je važno da naraštajima pričaju o svojim herojskim danima provedenim u borbi za narod i državu.

- Bilo je teških trenutaka u proteklih nekoliko godina, dizali smo vojsku da pokažamo da smo u stanju da štitimo srpski narod gde god je ugrožen. Kada ste bili bataljon, niko od vas, tada, kada je stigla naredba da se krene duž administrativne granice, nije pitao gde, zašto ili kada. Ljudi su dolazili, prekidali odmore, a došli su oni koji nisu ni pozvani. Srbija je učila od vas kako se brane zemlja i narod, a i sada bi mogla da uči šta je lojalnost prema drugu, jedinici, državi - poručio je Vulin.

foto: MUP Srbije

On je podsetio da je po naređenju predsednika Republike i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića, vratio jedinici naziv brigade, ali i činove, opremu i nadoknade, uz poruku da jedino što država nije morala da joj vrati jeste hrabrost, čast i obraz.

foto: MUP Srbije

- Vaša jedinica nije spuštena na bataljon zbog protivnika, samo pred pripadnicima svog naroda bili ste ražalovani i spušteni na to mesto. Pokušao je da vas umanji domaći kukavičluk i domaća slabost. Zaslužili ste da budete to što jeste. Dok smo mi vlast, mi nećemo biti deo NATO-a i bićemo vojska našeg naroda - poručio je Vulin okupljenima na Letenci.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zahvalio je brigadi za sve što je uradila od 1944. godine do danas, pozivajući sve veterane da čuvaju uspomenu na sve one dane u borbama od 1991. do 2001. godine.

- Vaša jedinica je utkala neizbrisav trag u srpsku slobodu, dokaz za to je i vaša zastava. Hvala predsedniku, tadašnjim ministrima odbrane i načelniku Generalštaba. Možda je za laike svejedno da li ste vi brigada ili bataljon, ali tu je u pitanju ponos i čast - naveo je Vučević.

foto: MUP Srbije

Istakao je da su pojedinci radili na tome da Srbiji ne treba vojska, uz podsetnik da su preci srpskog naroda govorili da onaj ko ne hrani i ne čuva svoju vojsku, moraće da hrani tuđu.

Vučeviću je na ceremoniji proslave dodeljena velika plaketa za zahvalnost, kao i brigdnom generalu Nenadu Zoniću, dok su ministar Vulin i načelnik Generalštaba Milan Mojsilović od Udruženja veterana 63. Padobranske brigade nagrađeni spomenicom "Padobranska zakletva na mermeru".

General u penziji i komandant 63. Padobrankse brigade Ilija Todorov naveo je da se navršava 30 godina od prve pogibija pripadnika ove elitne jedinice, kao i da je zbog sećanja na taj dan, ova brigada svoje dotadašnje kape zamenila beretkama boje krvi.

foto: MUP Srbije

- Padobranci su vojnici sa dve zakletve - jedna državi, druga drugu, oružju i vojničkoj časti sa kojom smo uvezani. Mi smo sastavljeni od obučenih, osposobljeih, sa najvišim moralom, koji će bez sumnje bilo gde i bilo kad izvršiti svoj zadatak zarad čuvanja svoje otadžbine i svoje vojničke časti - naveo je general Todorov.

On je podsetio da je čitava 63. Padobranska brigada u poslednjih 30 godina stvarala jedan novi kodeks, po kome se padobranci nikada ne razdvajaju i ostaju porodica, gde god bili.

Ranije danas, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, zajedno s predstavnicima Vojske Srbije i Udruženja veterana 63. Padobranske brigade položio je vence u kasarni Jugovićevo, koja je i bila prva adresa brigade u Srbiji po njenom formiranju 1944. godine.

foto: MUP Srbije

Prema rečima ratnog načelnika brigade Vidoja Kovačevića, danas su obeleženi važni datumi za brigadire, pošto se navršilo ravno 30 godina od učešća u prvim borbama, te 20 godina od njihovog poslednjeg delovanja 2001. godine na Kosovu i Metohiji.

- Danas se klanjamo senama poginulih padobranca i svih drugih rodoljuba koji su dali živote za odbranu naše otadžbine. Udruženje veterana okuplja bivše padobrance sa svih prostora nekadašnje Jugoslavije i obeležavamo našu slavu Vidovdan jer smo na taj dan imali prvu prolivenu krv u borbenim akcijama - naveo je Kovačević.

(Kurir.rs/Tanjug)