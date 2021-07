ZA DVE NEDELJE UDAVILO SE VIŠE OD 15 LJUDI U SRBIJI! Spasioci apeluju: Decu mlađu od 12 godina NE PUŠTAJTE na bazen!

U Srbiji je tek počela kupališna sezona, a već je zabeležena crna statistika, jer se više od 15 ljudi udavilo na bazenima, rekama i jezerima širom Srbije u poslednje dve nedelje, a među njima je najviše dece i tinejdžera.

Budući da je najviše žrtava među decom, još jedno pravilo kog moramo da se držimo jeste da mališane mlađe od 12 godina ne puštamo na bazen bez roditeljskog nadzora.

- Apelujem na sve naše posetioce da striktno poštuju sva pravila ponašanja sa Savskom jezeru, pre svega da se kupaju u radno vreme kupališta koje je svakog dana od 10 do 19 sati, da borave u onim zonama koje su predviđene za kupanje, gde su spasilačke službe, a da ne ulaze pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i ne pokušavaju preplivavanje Savskog jezera - rekao je Miodrag Jović, spasilac na Adi.

Inače, Okružni štab za vanredne situacije sada je spreman da reaguje na sve vanredne događaje na vodenim površinama.

- Mi smo dosta obučeni i opremljeni. Vlada Republike Srbije je uložila značajna sredstva za opremanje ovih jedinica, kontinuirano se vrši obuka radnika, radi se o mladim momcima, veoma psiho-fizičkim zdravim i sposobnim. Ne može svako ni da bude pripadnik ovih specijanih timova za rad na vodi, iako se trenutno to radi na bazi dobrovoljnosti, a samim tim kada neko nešto dobrovoljno radi, to znači da će on tu dati svoj maksimum u spasavanju života, imovine lica i svih drugih akcenetnih situacija koje mogu na vodi da se dese - rekao je načelnik okružnog Štaba za vanredne situacije Čačka Milan Erić.

Odeljenje za vanredne situacije uprave i spasilačke jedinice za cuivilnu zaštitu MUP-a Srbije sprovodi vežbe spasavanja Ovčar banje uz pomoć 19 klasa i četiri instruktora.

- Cilj ove obuke jeste da se pripadnici vatro-spasilačkih jedinica bili sposobni i osposobljeni reaguju na vanredne događaje na vanrednim površinama, pre svega usled poplava, spasavanja, evakuacija ugroženog stanovništva, pretraga za nestalim licima na vodenim tokovima, spasavanje ugroženih iz vode. Sve što je vezano za vodu ovi ljudi posle obuke biće osposobljeni za rad - rekao je Milorad Spasojević iz Uprava spasilačke jedinice za civilnu zaštitu.

