ĐERLEK UPOZORAVA: Četvrti talas korone može da dođe i pre jeseni, ne razumem šta ljudi čekaju! Samo ovako možemo da pobedimo virus

Generalni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je danas da četvrti talas korona virusa u Srbiju može da dođe i pre jeseni.

Đerlek smatra da su se građani u Srbiji "preterano opustili" i da većina smatra da je korona prošlost, a ona je i dalje tu.

"Došlo je do usporenja vakicnacije, sa jučerašnjim danom smo dali 2.730.000 prvih doza vakcine i 2.590.000 drugih doza, i to još nije dovoljno da se opustimo, jer sa tim brojem vakcinisanih ne možemo očekivati mirnu jesen", ocenio je on za TV Pink.

Prema njegovim rečima, korona može da se pobedi samo vakcinacijom.

"Bitno je da su vakcine bezbedene i ne razumem šta ljudi čekaju. Ljudi će doći u ozbiljnu situaciju, a tada će već biti kasno", rekao je Đerlek i dodao da su hospitalizovani u Srbiji u 99 odsto nevakcinisani.

Upitan da li treba uvesti obaveznu vakcinaciju, Đerlek je "siguran da bi to bilo dobro", jer se na drugi način ljudi neće vakcinisati.

(Kurir.rs/Beta)