PRETI NAM LAMBDA SOJ KORONE, A MLADI ODBIJAJU DA SE VAKCINIŠU: Masku nose estetski, a stranci HRLE na naše punktove po vakcinu!

Delta soj korona virusa pre nekoliko dana registrovan je u Srbiji, a lekari ne kriju svoju brigu za zdravlje građana i potencijalno tešku jesen koja nas čeka.

Sa druge strane, u autobusima je sve više ljudi bez maski, a u kafićima bez distance, pa iako je u Beogradu revakcinisano više od 50 odsto građana, i dalje smo daleko od kolektivnog imuniteta, kažu epidemiolozi.

- Nisam vakcinisana, iskreno, novog soja se ne bojim. Zato što sam mlada, nisam se ni prvog bojala. Ne smemo previše da se opuštamo, ali život ne sme da stane - kaže jedna sugrađanka.

foto: Kurir televizija

- Totalno sam neupućen, maska je tu samo estetski.

- Nemam nameru to u ovim godinama da radim, iz poštovanja prema prirodi - kažu sugrađani.

Dok je u gradu relaksirana atmosfera, na vakcinalnim punktovima najviše ima stranih državljana.

- Pošto smo mi prebolovali kovid, hteli smo se vakcinisati, jer znamo šta znači bolovati kovid.

foto: Kurir televizija

- Eto, dolazi drugi soj, treći.

- Prvenstveno da mogu putovati, da se zaštitim, a bojim se, normalno da se bojim - navode državljani drugih zemalja, koji su došli kod nas po svoju dozu vakcine.

Delta soj zabrinjava zbog visokog stepena zaraznosti, a usporena imunizacija garantuje novi, neizvesniji talas na jesen.

I pored toga, statistika pokazuje da mladi ljudi i dalje ređe "zavrću rukav".

foto: Kurir televizija

- U toj populacionoj grupi od 18 do 30 godina je vakcinisano nesto više od 16 odsto populacije. To je soj koji se veoma brzo širi i kod mlade populacije. Želim da ukažem i apelujem da je to populaciona grupa, koja je u prioritetu i treba što pre da se vakciniše - kaže dr Zoran Bekić, koordinator vakcinalnih puktova u Beogradu.

Sojevi mutiraju iz časa u čas, pa epidemiolozi kažu da nam preti i lambda soj, poreklom iz Južne Amerike. Registrovan je u Nemačkoj, Britaniji i Italiji, pa iako je utvrđeno da nije smrtonosniji u odnosu na druge sojeve, širi se daleko brže od ostalih mutacija.

Kurir.rs

