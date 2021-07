REGIONALNI LETNJI KAMP ZA MLADE SRBE: Deca iz Dalmacije i BiH gosti Srbije od 4. do 7. jula

Deca iz Dalmacije i Bosne i Hercegovine biće gosti Srbije od 4. do 9. jula. Organizatori letnjeg kampa za srpsku decu iz regiona su narodna poslanica Sanja Lakić i Duško Ćutilo, direktor Pokrajinskog fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu.

foto: Privatna arhiva

Učesnici programa su smešteni od 4. jula do 7. jula u Novom Sadu, a od 7. jula do 9. jula deca borave u Beogradu. U Srbiji boravi 50 dece, uzrasta od 7 do 14 godina iz Uzdolja, Vira, Kule Atlagića, Islama Grčkog, Radučića, Nunića, Zadra, Bribira, Đevrsaka, Riđana, Odžaka, Bosanskog Grahova, Drvara, Bosanskog Petrovca i Glamoča.

foto: Privatna arhiva

- Od 2017. godine sam organizovala regionalni kamp za srpsku decu iz Hrvatske kroz koji je prošlo nešto više od 300 najmlađih. To je bila srednjoškolska ideja koju sam ostvarila po završetku studija. Prošlo je skoro pet godina od tada i došlo je vreme za zajednički projekat sa Duškom Ćutilom - letnji kamp za srpsku decu iz regiona - rekla je Sanja Lakić, inače "dete iz kolone", koja je preživela zloglasnu akciju "Oluja" 1995. godine i nastavila:

foto: Privatna arhiva

- Ove godine smo ugostili moje Srbe iz Dalmacije i BIH. Prošao je prvi dan, sjajne posete i druženja u Pokrajinskoj vladi kod gospodina Igora Mirovića, potom druženje sa generalnim sekretarom Nikolom Banjcem kao i obilasci tvrđave, stadiona i grada.

Direktor Pokrajinskog fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu Duško Ćutilo kaže:

foto: Privatna arhiva

- Ideja je da deci pružimo priliku da bolje upoznaju svoju istoriju, jezik i kulturu, te da posete ustanove i institucije, spomenike kulture, muzeje, turističke atrakcije u našoj zemlji. Cilj je da znaju da u matici Srbiji uvek ima ko da ih dočeka u zagrljaj. Ovde imaju mnogo vršnjaka koji vuku korene iz njihovih krajeva i ovo je prilika da se upoznaju i druže.

Kurir