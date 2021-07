ISTI BROJ NOVOZARAŽENIH KAO I JUČE: 110 obolelih od korona virusa, nažalost preminula 2 pacijenta

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 9.372 građana od kojih je 110 novozaraženih.

Preminula su 2 pacijenta dok se na respiratorima širom zemlje trenutno se nalazi 12 obolelih.

foto: Printscreen/covid19.rs

Podsetimo, juče je na korona virus testirano 7.881 građana od kojih je 110 bilo novozaraženo. Preminuo je jedan pacijent, dok se na respiratorima nalazilo 11 obolelih.

Presek po gradovima

U Beogradu je prema današnjim podacima pozitivno 26 osoba, dok se Vranje nalazi na drugom mestu sa 17 obolelih. U čačku je 12 obolelih, dok je u Paraćinu 10. U Smederevu i Novom Sadu obolelo je po 5 pacijenata, a u Nišu i Gornjem Milanovcu po 4.

U ostalim naseljenim mestima zabeleženo je manje od 4 pozitivna lica.

"Suština je u vakcinaciji"

Imunolog dr Srđa Janković rekao je danas da ako povećamo obuhvat vakcinacije velike su šanse da oboljevanje od korona virusa svedemo na sporadične slučajeve, a u suprotnom ćemo imati nove epidemijske talase.

- Nije suština u broju, suština je da veliki deo stanovništva nije imun na bolest, nema imunitet, niti je preležao, niti je vakcinisan, to je rizik koji pre ili kasnije mora dovesti do nekog pogoršanja. Nadamo se da neće ličiti na one prethodne talase - rekao je imunolog.

(Kurir.rs)