NADA MACURA O IZNENADNOJ SMRTI IGORA GARNIERA: Di džej možda nije znao da ima problem

Juče nas je iznenadila vest da je srpski didžej koji živi u Americi umro u 31. godini na treningu u teretani.

Naravno da se opet postavlja pitanje da li baš svi mogu da idu u teretanu, koliko je bitno stalno ići na lekarske preglede ukoliko se aktivno bavimo sportom i da li vrućine imaju uticaja u ovom slučaju?

Naša novinarka razgovarala je sa doktorkom Nadom Macurom koja nam je dala odgovore na ova pitanja.

- Ovoga je bilo i ranije, zbog čega je neko iznenada umro. Zna se da kod starijih da arteroskleroza nastupi dešava se infarkt, kod mlađih je za to kriva struja u srcu, odnosno električni abnormaliteti na srcu. Kada dođe do poremećaja sprovođenja te struje, dolazi do iznenadne smrti. Di džej možda nije imao tegobe i simptome koji ukazuju da ima problem. Marfanov sindrom takođe može biti razlog, on dovodi do poremećaja kod aorte. Mora biti bar nekog simptoma, ali se tome ne pridaje značaj. Fudbaler koji je u dobrom fizičkom naporu, verovatno je i on imao neke tegobe, ali u tom momentu nije imao električni disbalans. Važna je porodična anamneza, to je najbitnije i najvažnije - rekla je Nada.

