HOROR U STARAČKOM DOMU! Majku su mi MUČILI i DROGIRALI sedativima, postala je živi leš za 7 dana boravka tamo, SADA JE NA SAMRTI!

Majku Z. P. (82) dovela sam u starački dom u beogradskom naselju Petlovo brdo (ime doma poznato redakciji) jer fizički nisam mogla da budem pored nje 24 sata nakon što je povredila kuk. Za sedam dana boravka u domu postala je živi leš! Tamo je drogirana sedativima, prljava, gladna, neokupana, s podlivima na rukama i živim ranama na telu, sada je na samrti i bori se za život, tvrdi Snežana P.

Ona za Kurir ističe da je majku odvela u dom za stare 26. juna po preporuci rođaka i da joj je pri potpisivanju ugovora rečeno da, bez obzira na negativan PCR test, žena mora da bude u izolaciji 14 dana i da im je tako naloženo iz ministarstva. Platila je 350 evra za mesec dana i dala 100 evra depozita.

Čekamo izveštaj Ministarstvo poslalo inspekciju u dom na Petlovom brdu Kurir je nakon razgovora sa Snežanom njene tvrdnje dostavio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koji su rekli da će inspekcija socijalne zaštite odmah postupiti u skladu sa svojim nadležnostima. - Ovom prilikom ministarstvo poziva sve koji imaju saznanja o nepravilnostima u domenu pružanja usluga socijalne zaštite (ilegalni domovi, neprimereno ponašanje, odstupanje od propisanog kvaliteta usluge) da o istim obaveste inspekciju socijalne zaštite ovog ministarstva - navodi se u saopštenju. Pošto nam potom niko iz doma na Petlovom brdu nije odgovarao na telefonske pozive, ekipa Kurira je otišla na adresu. Zatekli smo inspektore ministarstva koji upravo napustili objekat i samo su nam kratko rekli da će izveštaj dostavi nadređenima. Nama niko nije hteo da otvori vrata. Kako nezvanično saznajemo, o celom slučaju će biti obaveštena i zdravstvena inspekcija.

- Zbunilo me je to što su rekli da za to vreme ona ne sme imati mobilni telefon kod sebe. Prešla sam preko toga, a majka je narednih sedam dana provela u podrumu tog doma, gde je maltretirana, drogirana sedativima, neokupana, bez hrane i presvlačenja pelena, a verovatno i tučena, sudeći po modricama koje ima po telu - navodi Snežana P.

Ona tvrdi da je uvek kada je pozvala da pita za majku, dobijala odgovore da je dobro i da su joj se, kako ističe, javljale neljubazne sestre, koje su jedva čekale da prekinu vezu.

- Pakao nastaje kad sam pogledala recenzije na internetu za taj dom i bila sam šokirana. Tamo piše da oni muče ljude i da im za nekoliko nedelja u domu korisnici preminu. Zbog toga sam zvala dom i rekla da je spreme i da ću doći po nju da je vodim u bolnicu, na ortopediju. Pošto sam insistirala da dođem u devet ujutru, a ne u tri po podne, kako su oni tražili, morala sam da im doplatim da je puste ranije. Iako je bila samo sedam dana, uzeli su mi i onih 350 evra i 100 depozita kao da je boravila mesec dana - navodi vidno uznemirena ćerka i dodaje da horor tek nastaje kad je došla po majku.

Direktorka doma U Americi sam, dobićete odgovore naknadno Kako Kurir saznaje, direktorka doma za stare na Petlovom brdu trenutno je u Americi. Na našu poruku odgovorila je da će na sve tvrdnje Snežane P. i na naša pitanja naknadno reagovati. - Zbog vremenske razlike odgovore ćemo poslati u toku dana ili sutra pre podne - napisala je direktorka juče oko 15 časova po našem vremenu.

- Medicinski radnici iz saniteta su otišli u neki podrum, odakle sam čula majku kako kuka i ječi. Bilo je strašno! Kad sam je videla, to nije bila moja majka, koju sam pre samo sedam dana ostavila. Pre odlaska je bila obla u licu, normalne boje kože, bez demencije, pričljiva, inteligentna, visprena, samo s povredom kuka. Majka je sada izgledala kao živi leš, nije me prepoznala, oborene glave, prljava, oko usta su joj bili talozi nečeg žutog, nije mogla da govori, ruke su bile u podlivima - tvrdi Snežana.

Kaže da je majku prebacila u drugi dom u Beogradu, u kome je, kako kaže, doktor konstatovao da je majka "puna sedativa", da ima rane po telu, što od ležanja, što od nekupanja i zlostavljanja. Tamo joj je bila u poseti bez ikakvih problema:

Fotografije Uznemirujući sadržaj Kurir je imao uvid u fotografije na kojima se vide podlivi i otvorene rane na telu Z. P., a koje nam je pokazala njena ćerka Snežana. Zbog uznemirujućeg sadržaja nećemo ih objaviti.

- Celog dana pokušavam da dođem do direktorke doma na Petlovom brdu, niko ne želi da razgovara sa mnom, blokirali su mi broj. Samo molim boga da moja majka ne umre, jer je jako loše i teško da će preživeti. Dolazila je Hitna pomoć. Pitala sam je: "Da li su te vezali u prethodnom domu", na šta je samo potvrdila glavom. Ne smem ni da zamislim šta su joj radili jer se ona sad plaši da joj neko priđe.

