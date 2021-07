VLADE DIVAC I NJEGOVA SUPRUGA SKUPLJAJU NOVAC ZA SEKTU? Organizuju humanitarne večeri, a ulaznica 50 evra

Proslavljeni košarkaš Vlade Divac i njegova supruga Snežana Ana Divac preko svoje humanitarne organizacije saraduju sa Udruženjem Mohanđi Srbija. Uz to, Ana Divac ne skriva oduševljenje vođom tog udruženja - misterioznim guruom Mohanđijem, čije delovanje stručnjaci opisuju kao tipično za sekte.

Ne samo što je žena košarkaša među glavnim promoterima ovog "duhovnog učitelja, čudotvorca", kako ga nazivaju njegovi sledbenici, već Fondacija "Ana i Vlade Divac ima projekte sa Mohanđi fondacijom.

Dve organizacije održale su humanitarno veče u naselju Luštica Bej, u opštini Tivat, pre nekoliko dana, a u pozivu su naveli da donacija od 50 evra, za tzv. svesno plesanje i druženje sa Mohanđijem, ide u dobrotvorne svrhe. To je, izgleda, model po kojem Mohanđi i inače uzima novac.

- Znam ko je Mohanđi. On je guru, predvodi tzv. guru pokret, i naravno da je to klasično sektaško delovanje kojim se ljudi zavode raznovrsnim meditacijama, jogama, levitacijama... Ne znam da li je Snežana Divac upućena u to ko je Mohanđi, možda je mislila da je to dobro za biznis - kaže čuveni srpski sektolog Dimitrije Pastuović, autor knjiga "Sekte i mentalna manipulacija" i "Horor pred našim vratima".

Ne bi se, međutim, moglo reći da Ana Divac ne zna ko je Mohandi. U poruci kojom se na društvenim mrežama oprostila od majke posebno je zahvalila Mohanđiju što je bio uz nju u tim teškim trenucima.

- Lekari nisu mogli ništa da učine, ali mi je Mohandi pomogao. Hvala bogu što mi je poslao Mohanđija u život kada sam bila na korak da odustanem. Nije pomogao samo meni, već stotinama hiljada ljudi širom sveta. I ta poruka, uz njenu fotografiju, istaknuta jeina Mohađijevom sajtu u delu gde su navedena iskustva sledbenika koji ga označavaju kao duhovnog učitelja koji im je pomogao "da dosegnu novi nivo svesti, slobode, bezuslovne ljubavi" ili kao čudotvorca koji "prenosi najdublje istine sa preciznošću, jasnoćom, jednostavnošću i jedinstvenim humorom", te da je "njegova učenja lako primeniti u svakodnevnom životu".

Uklapa se Mohađi, tvrde upućeni, u obrazac sektaškog delovanja. Nema o njemu konkretnih ličnih podataka, ali zato ima propratno uzbudljivo životno iskustvo, koje podržava njegovo "učenje", te programe i tehnike za preobražaj, prosvetljenje... (pogledaj okvir). A "leči", duhovno oslobađa, karmički čisti jogama, meditacijama, mantrama, svesnim plesanjem, hodanjem (?!).

foto: Damir Dervišagić

- Pristup je ekscentričan. Strašno je da se zaraduje na nesreći i slabosti ljudi. Sekte su opasne jer imaju zavodnički pristup, a zapravo porobljavaju um, stvaraju sledbenike i onda ih neretko finansijski pelješe. Tako i u ovom slučaju izgleda da se organizuje humanitarno veče, "ulaznica je 50 evra, a ne zna se gde taj novac konkretno ide - kaže psiholog Aleksandra Janković.

Upravo zato nadležni državni organi trebalo bi, ističe naša sagovornica, da se pozabave delovanjem tih organizacija i tokovima njihovog novca: Ima ljudi koji se bave alternativnim metodama, ali problem je ako nemaju kvalifikacije i licencu za rad.

Iz Fondacije "Ana i Vlade Divac" nisu odgovorili na pitanja koja se tiču saradnje sa Mohandijem.

Formula za uzimanje novca

Cenovnik usluga Mohanđija nije zvanično objavljena. Ali kako se vidi na sajtu njegovog udruženja, za susrete koje organizuju njegovi sledbenici nekad je cena donacija ili "preporučena donacija" u konkretnom iznosu, kao što je to slučaj sa događajem u kom je učestvovala i Fondacija "Ana i Vlade Divac". I uglavnom je istaknuto da prihod ide u humanitarne svrhe. Bilo, inače, događaja čija je "donacija" išla i do 300 evra.

(Kurir.rs/Srpski telegraf)