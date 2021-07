DEFINITIVNO NEOPHODNA I TREĆA DOZA! Tiodorović otkriva kad će morati da je prime građani koji su vakcinisani u januaru

Da će biti treće doze, to je sigurno, ali kad će se to dogoditi, zavisi od rezultata studija koje se sprovode u svetu. Mi svakako pratimo kako napreduju studije i preporuke SZO. S druge strane, sve zanima da li će se mešati vakcine. To takođe u ovom trenutku ne možemo da tvrdimo jer ne postoji zvaničan stav o tome, ali tako nešto je svakako moguće.

Ovako priča prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba.

Vakcine koje primaju građani Srbije imaju isti cilj, a to je da pokreću naš imunski sistem da stvori odbranu protiv virusa. Vakcine znatno utiču na sprečavanje razvoja bolesti i zbog toga je važno stvoriti što veći odbrambeni obruč od virusa. S druge strane, govori se mesecima o mešanju vakcina različitih proizvođača, a jedan od razloga je i taj što rešavamo globalni problem za koji je potrebna veća količina vakcina pa je moguće i mešanje različitih proizvođača.

- Svi pričaju o mešanju vakcina, ali niko nije doneo konačnu odluku o tome i kad će biti treća doza i da li će biti drugačija vakcina od prethodne dve koje su primili. Činjenica je da verovatno svi razmišljaju o tome da kombinuju jer imunolozi kažu da su bolji odgovori kad se kombinuju doze, ali to su sve razmatranja i ništa nije to zvanično. Studije se rade u svetu, znam da se razmatra kombinacija Fajzer i Astra Zeneke, u Rusiji se takođe razmatraju kombinacije, ali opet kažem, to niko nije objavio zvanično - kaže profesor Tiodorović.

Objašnjava i da je moguće da će krajem godine biti moguća vakcinacija trećom dozom za građane koji su je primili u januaru, mada, prema njegovoj proceni, treća doza će se ipak davati tek početkom naredne godine.

Kad je pre nekoliko meseci došlo do greške tokom vakcinacije kod dvoje građana u Srbiji, nije bilo dramatičnih posledica, tačnije, pacijenti su praćeni i sve je bilo u redu.

Dr Danica Ćujić iz INEPA-a nedavno je objasnila šta se dešava u organizmu kad dođe do mešanja vakcina. Nakon što primimo vakcinu naš imunski sistem se pokrene i aktiviraju se različiti mehanizmi koji pri sledećem kontaktu sa virusom sprečavaju prodiranje virusa u organizam i razvoj bolesti.

- Trenutno je broj dostupnih doza vakcina nedovoljan da podmiri potrebe pa se kombinovanje vakcina razmatra kao jedno od rešenja kako bi se postupak vakcinacije ubrzao. Trenutno se smatra da u imunološkom smislu kombinovanje vakcina ne bi trebalo da ima nepovoljnih posledica. Ipak, ovako nešto je potrebno i potvrditi odgovarajućim ispitivanjem - izjavila je Ćujić.

U Velikoj Britaniji je pre nekoliko meseci započeta klinička studija koja ima za cilj praćenje kombinovanja Astra Zeneka vakcine u prvoj dozi, a zatim Fajzer-Biotek kao druge doze. U Francuskoj se razmatra kombinovanje Astra Zeneke u prvoj dozi sa vakcinama baziranim na mRNA tehnologiji za drugu dozu dok se u Nemačkoj govorilo o kombinovanju Astra Zeneke i "sputnjik" vakcine.

