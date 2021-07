JEBA*U TI MAJKU SRPSKU! POJEŠĆE VAS MRAK! Dve devojke tvrde da su pretučene u Herceg Novom samo zato što su SRPKINJE

Natalija Šipetić iz Čačka i Danica Tramošljanin iz Beograda tvrde da su fizički napadnute i vređane na nacionalnoj osnovi u Herceg Novom!

Kako navode, njih je 29. juna pretukao, portir smeštaja kompanije "Taxi More", u kojoj su, kako navode, bile zaposlene od 26. do 30. juna. Natalija Šipetić za Kurir je rekla da su nakon fizičkog napada vređane na nacionalnoj osnovi samo zato što su Srpkinje!

Prema policijskom zapisniku u koji smo imali uvid, Natalija je navela da im je napadač nakon obračuna koji se desio jer su posle izlaska u smeštaj dovele drugove, uputio brutalne uvrede, kao i da im je, kada su slučaj prijavili policijskoj upravi Herceg Novi, rečeno da je to uzaludno i da je cela policijska stanica pod vlasništvom Radulovića, vlasnika pomenute kompanije.

- Govorio je "da će mi je*ati majku Srpsku, da će me pojesti mrak i da će me vratiti u Srbiju". Usled pretrpljenog stresa i fizičkog nasrtaja dobila sam epileptične napade, nakon 13 godina od lečenja iste bolesti, zbog kojih sam se javila Domu zdravlja u Herceg Novom - rekla je, dalje tvrdeći da su nepoštovanje trpele i od strane drugih zaposlenih.

- Diskriminisane smo i po pitanju seksualnog opredeljenja, obzirom da smo lezbejke - rekla je ona, dodajući da su odmah dale sporazumni otkaz koji nije potpisan, kao i da su iz kompanije odbili da predaju njihove dozvole za rad u inostranstvu.

One su i privedene na saslušanje u prekršajnom sudu Herceg Novog jer se nisu odazvale pozivu na saslušanje koje im nije uručio menadžer Marka Smolovića.

- U tom procesu nas je jedan od policijskih organa vređao na polnoj osnovi, rečima: „Ja bih vama udario jednu vaspitnu da ostanete kod kuće zauvek, žene u Crnoj Gori nemaju prava glasa, njima je mesto u kući" - rekla je ona i dodala da je na samom saslušanju priložen snimak nadzornih kamera iz smeštaja gde se napad vidi. Nekoliko dana kasnije, kao tvrdi sagovornica Kurira, iz Kotora se uputila ka Herceg Novom.

- Pratila su me kola i osoba na motoru. Osoba na motoru mi je kada sam se zaustavila pokazala vatreno oružje uz reči: „Deja ti je poručio da povučeš tužbu ili će te pojesti mrak, to ti ja garantujem, nestaćeš sa lica zemlje." Srpkinje navode da su zaštitu dobile od policijske uprave Kotor, kao i medicinsku pomoć od dr Kovač i opšte bolnice Risanj. Ovim povodom pokušali smo da kontaktiramo menadžment pomenute kompanije, ali se oni nisu odazvali na naše pozive do objavljivanja.

Kurir.rs / Suzana Trajković

