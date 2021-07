DOKTORKA RAZJASNILA SVE NEDOUMICE O DELTA I LAMBDA SOJU! Očekuje se nov talas! Otkrila da li ćemo morati OPET da se vakcinišemo

Sa nama je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji bila doktorka Eleonora Gvozdenović, infektolog, koja nam je razjasnila koja je razlika između delta i lamda soja virusa i kao i da li nas vakcine štite.

- Vrlo malo treba da nas interesuje koji je soj u pitanju, bitno je da je soj, nije bitno kako se zove. Ono što je važno jeste da se virus menja, to smo znali od početka epidemije, mnogo je stabilniji od virusa gripa. Ono koliko ćemo imati jak imunitet u odnosu na sledeći soj, to ne znamo, možemo samo da predpostavljamo. Ne znamo da li ćemo lakše prebroditi ovaj soj od prvog ataka koronavirusa. Znamo da se u toku jednog veka virus menja i da oboli izuzetno veliki broj ljudi, tako je 2009 godine bio poslednji veliki napad gripa, kad su posle sproveli istraživanja videlo se da je skoro trećina stanovništva imalo kontakt sa virusom, dok je manji broj bio zapravo zaražen. Ono što očekujemo je da onaj imunitet koji smo dobili da će nas zaštititi od novog soja. Drugo što je jako bitno, kad je došao prvi talas cela zemaljska kugla je bila nespremna, tako da je rezultat ovog prvog talasa naučio celo stanovništvo kako da se ponaša. Imamo i vakcinu, veliki broj ljudi je prošao kroz infekciju i dosta ljudi ima imunitet. Ali, opet, to se očekuje, možemo samo da predpostavimo a ne da predvidimo. Svi ljudi koji žive ovde kod nas, nadamo se da će se ponašati adekvatno. Maske imaju smisla bez obzira da li smo vakcinisani ili ne, mislim da trebaju svi da nose maske u zatvorenom dokle god ne dođemo u neku stabilnu fazu - rekla je doktorka Gvozdenović.

Najavljeno je da ćemo morati da primimo još jednu, dodatnu dozu vakcine.

- Sve vakcine primamo iz nekoliko puta, kod svake bolesti kad se primi prva vakcina, onda se primi druga doza za mesec dana pa potom za 6 meseci još jedna doza. Ne vidim razlog da i sada bude drugačije. Vakcinacioni i prirodni imunitet prestaje u jednom momentu, i tad ćemo morati opet da se vakcinišemo. - objasnila Elenora Gvozdenović, infektolog.

