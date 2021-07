MAJKU SU MI U GROB OTERALI, TO IM NEĆU OPROSTITI! Ćerka preminule optužuje odgovorne u staračkom domu za nemar: NEĆE SE IZVUĆI!

Moja majka Zorka Pantelić (82) juče je preminula u jednom domu za stare u Beogradu, gde je boravila nakon što sam je posle sedam dana boravka jedva izvukla iz doma "Holidej haus" u beogradskom naselju Petlovo brdo, kaže kroz suze za Kurir Snežana Pantelić.

- Ovo im nikada neću oprostiti! Čim stignu obdukcioni nalazi, ako budem mogla da podnesem tužbu, to ću odmah uraditi, jer sigurno neće ostati na ovome i neće se izvući na sudu pošto su mi majku oterali u grob - priča vidno potresena Snežana.

Uspomena na majku Snežana i Zorka Pantelić foto: Privatna Arhiva

Kurir je juče objavio njenu ispovest u kojoj je ispričala šta se dešavalo kad je majku 26. juna odvela u starački dom, jer fizički nije mogla da bude pored nje 24 sata nakon što je majka povredila kuk.

Prema njenim rečima, Zorka je posle sedam dana boravka u podrumu tog doma postala živi leš jer je tamo, tvrdi, drogirana sedativima i bila gladna i neokupana.

foto: Privatna Arhiva

- Kad sam je videla posle sedam dana, imala je podlive i modrice na rukama i žive rane na telu od ležanja i nekupanja. Nije me ni prepoznala.

Plašila sam se da će doći do ovoga jer kad sam je posetila u ovom drugom domu pre dva dana, bila je jako loše. Strahovala sam od onog najgoreg, što se i desilo - kazala je Snežana.

BEZDUŠNO Umrla je? OK. Imate li tekst da mi pošaljete? Kad je Kurir obavestio Aleksandru Milovanović, direktorku doma za stare "Holidej haus" na Petlovom brdu, koja se nalazi u Americi, da je Zorka Pantelić preminula, dobili smo samo kratak odgovor. - OK. Imate li tekst da pošaljete? - napisala je u poruci. Ta izjava je veoma potresla i povredila Snežanu Pantelić, koja nije mogla da prestane da plače kad ju je pročitala na našem sajtu.

Advokat Ivan Gvozdenac rekao je za Kurir da u slučaju da se dokažu tvrdnje Snežane Pantelić da je žena mučena i drogirana sedativima u domu za stare, a da je pritom ćerka imala ugovor s domom, onda je moguća kazna zatvora za odgovorne čak do 12 godina.

MINISTARSTVO RADA Uključilo smo policiju u istragu Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekli su za Kurir da je inspekcija socijalne zaštite odmah po saznanju izvršila vanredni inspekcijski nadzor u navedenom domu: - Nakon prvog samostalnog izlaska na teren, inspekcija socijalne zaštite je istog dana zatražila asistenciju policije i realizovala dopunski terenski nadzor kako bi utvrdila sve činjenice koje su od značaja za preduzimanje mera prema nadziranom subjektu. U odnosu na nepravilnosti i nezakonitosti u radu navedenog doma, a koje su iz delokruga nadležnosti drugih inspekcija, inspekcija socijalne zaštite je odmah obavestila druge nadležne organe (zdravstvenu inspekciju i inspekciju rada). Poslali smo pitanja Ministarstvu zdravlja i MUP, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.

- Ukoliko se ćerkine tvrdnje dokažu posle obdukcionog nalaza, onda to može da se podvede pod krivično delo nesavesno pružanje lekarske pomoći po članu 251. i tu je kazna zatvora od tri meseca do tri godine, ali s obzirom na to da je žena preminula, to se onda podvodi pod teško delo protiv zdravlja ljudi po članu 249. i za to krivično delo je zaprećena kazna zatvora od dve do 12 godina, a to je u nadležnosti Višeg suda u Beogradu.

IZ DOMA ZA STARE "HOLIDEJ HAUS" SVE NEGIRAJU Snežana nas lažno optužuje zbog para Direktorka doma "Holidej haus" Aleksandra Milovanović negirala je optužbe koje je iznela Snežana P. rekavši da su neosnovane i bez ijednog dokaza. Istakla je da su njeni domovi eminentni, da posluju 12 godina, da se "svakom stanaru prilazi ponaosob, s jasno utvrđenim ciljevima i potrebama", da imaju više osoblja nego što je licencom propisano, lekara u stalnom radnom odnosu... - Korisnica je kupana, presvlačena i medicinski zbrinuta, kao i svi ostali korisnici. Čim ju je naš lekar pregledao, dao je predlog terapije ćerki dan po prijemu. Ona se s tim složila, ali naravno, moralo je i da se plati, a to je, koliko vidim, jedan od glavnih problema ovde. Kako su joj vene bile loše, medicinski tehničar je sproveo braunilu za infuziju kroz nogu, a na rukama su ostali podlivi za koje se jasno vidi od čega su - navela je između ostalog i dodala da u ustanovi nemaju nikakav podrum za izolaciju. Ona postavlja pitanje zašto je ćerka smestila majku u drugi dom ukoliko je bila životno ugrožena i ističe da misli da je "pozadina cele priče sledeća": - Kad je ćerka smestila majku, mislila je da nećemo voditi brigu o njoj, jer ona je stalno svima ponavljala: "Đubre jedno, smestila me u dom da bi mi uzela stan i da bi dovodila muškarce u kuću." Kada je ćerka videla da smo ozbiljna ustanova, brže-bolje ju je izvela, ali problem je novac i iz tog razloga se i obratila javnosti, bez obzira na ugovor, u kom jasno stoji da se uplaćeni novac za taj mesec ne vraća iako korisnik ranije napušta dom.

foto: Promo

(Kurir.rs Aleksandra Kocić )

