NOLE JE REINKARNACIJA TESLE?! Doktor Nestorović izneo NEVEROVATNE TVRDNJE u emisiji! OBOJICA ŠIRE FANTASTIČNU ENERGIJU (VIDEO)

Pulmolog Branimir Nestorović naglasio je da čuveni naučnik Nikola Tesla i najbolji svetski teniser Novak Đoković toliko liče da je uveren da je u pitanju reinkarnacija!

- Nole je jedan! Imamo sreće da se kod nas rodio. Mnogo me nervira kad mu stavljaju primedbe. Već posle Vimbldona imaćemo najboljeg igrača tenisa svih vremena. Ne znam kako Srbi to ne razumeju da mi to više nikoga verovatno nećemo imati u životu! Ne samo što je fantastičan igrač nego je i fantastičan čovek! On je izvanredan Srbin! Jeste li čuli nekada Nadala da je dao neku izjavu za Kataloniju? On igra čovek za pare! Može da igra za koga hoćeš. Federer je Englez! Kakav crni Švajcarac, oba roditelja su mu Englezi, s tim što mu je majka Engleskinja iz Južne Afrike. Zato ga vole na Vimbldonu. A što živi u Švacarskoj? Pa manji je porez! Eto koliki je patriota - rekao je Nestorović u emisiji "Kec na jedanaest" na TV K1.

Nestorović se osvrnuo i na napade na Đokovića koji stižu čak i od jednog profesora iz Srbije.

- Traže dlaku u jajetu! Njih Nole mnogo nervira i ja to potpuno razumem. Ljudi slabo znaju da mu je nuđeno englesko državljanstvo na početku karijere i da je to odbio. Jednostavno ga ne vole - navodi Nestorović.

Đoković je prema njegovim rečima antiglobalista.

- Zamislite kad im kaže "bombardovali ste moju zemlju". Stvarno je jedinstven u tom cirkusu koji se zove tenis. Nema takve pojave ni pre ni posle njega. Sećate se da je nosio majice "Kosovo je Srbija" pa je kažnjen. Lepo im je rekao Ivanišević, kad su Đokovića prošle godine izbacili sa US opena, da ne znaju šta su uradili i da su nadrljali jer će sad da bude broj jedan. Ne razumeju srpski mentalitet. Naša najvažnija osobina je inat - rekao je Nestorović.

Pulmolog se potanko dotakao i našeg nacionalnog bića.

- Mi smo mali narod koji je kao svi mali narodi tlačen. Šta ti onda ostaje? Humor koji je ubistven i inat kojim se branimo. Mogu da nas osvoje i da nas maltretiraju, ali ne mogu da nas pobede. Zato pokušavaju da nas unište na duhovnom nivou i odatle te priče da smo lenji i pokvareni narod. A mi imamo samo najvećeg naučnika svih vremena Teslu - kaže Nestorović.

Pulmolog je objasnio i zašto često upoređuje Teslu i Đokovića.

- Obojica šire fantastičnu ideju i mnogo liče fizički. Ja sam na pausu odštampao slike Novaka i Tesle kad je bio mlad, onda ih preklopim, a oni fizički liče jedan na drugoga! Ko veruje u reinkarnaciju može da kaže. Ja verujem u reinkarnaciju! Ima nešto čudno u toj priči. Ja verujem iako naša crkva ne priznaje reinkarnaciju - dodao je Nestorović.

Deo o Đokoviću može pogledati od 46. minuta snimka.

