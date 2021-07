PAŽNJA: Grčka ne zatvara granice, strože mere za NEVAKCINISANE

Grčka neće ponovo preduzimati mere zatvaranja jer će većina građana biti vakcinisana, izjavio je premijer te zemlje Kirijos Micotakis u intervjuu za grčki Radio K.

- Ne možemo da učinimo vakcinaciju obaveznom, ali zemlja se neće ponovo zatvoriti da bi zaštitila nekolicinu nevakcinisanih, dok bi ispaštala ogromna većina grčkog stanovništva koje je vakcinisano - kazao je predsednik vlade nakon što je stanje pogoršano zbog širenja veoma zaraznog delta soja koronavirusa.

Kako prenose grčki mediji, samo na jednoj zabavi u poznatom plažnom baru u Atini zaraženo je stotinak mladih i zbog toga su najavljene nove restrikcije. Aleksandar Seničić, direktor Jute, potvrdio je za Kurir da se ne očekuje zatvaranje granica.

- Pretpostavka je da će se sve mere odnositi na one koji nisu vakcinisani i koji nemaju testove za veće skupove. Ukoliko bi došlo do strožih mera koje bi se odnosile na kretanje građana ili neke druge mere koje bi negativno uticale na odmor, to bi bila velika katastrofa za turistički sektor kod nas, ali i u Grčkoj. Seničić poručuje da svi turisti koji planiraju letovanje u Grčkoj, ili su već tamo, moraju pratiti situaciju na dnevnom nivou:

- Apelujem na sve da prate poziv da se iskoriste zamenska putovanja, jer ne znamo kako će situacija s koronom izgledati na jesen i zimu. Grčke vlasti su u strahu jer se delta soj koronavirusa širi vrlo brzo, napada najčešće mlade, a strah se opravdano javio i kod naših turista koji su trenutno u Grčkoj, ali i onih koji uveliko pakuju kofere i spremaju se za letovanje.

Nove mere su stupile na snagu i po njima će kafići, restorani, barovi i klubovi moći da rade samo ako imaju obezbeđena mesta za sedenje. Od ponedeljka je pooštrena i kontrola putovanja trajektom, što znači da svi putnici moraju da budu vakcinisani ili da imaju negativan PCR ili brzi test, što se odnosi i na decu stariju od 12 godina. Ovo predstavlja problem za one kojima test istekne dok stignu do trajekta, s obzirom na to da moraju ponovo da se testiraju i izlažu dodatnom trošku. PCR test u Grčkoj košta oko 40 evra, dok je antigenski oko 10 evra i važi 48 sati. Tako bi jedna četvoročlana porodica samo za testiranje morala da odvoji čak 160 evra.

Atina i okolina leglo zaraze Halkidiki, Krf, Zakintos i Lefkada miruju Od 1.800 novoobolelih najviše je registrovano na poručju Atine i u njenoj okolini, više od hiljadu. Na području Soluna registrovano je samo 62. Na Halkidikiju i Rodosu je zabeleženo po osam slučajeva, dok je na Mikonosu registrovano 14. Na Krfu novozaraženih je 11, a na Zakintosu i Lefkadi samo po jedan. Krit je imao nešto više od 160 novozaraženih za 24 časa. Zavisno od broja zaraženih na 100.000 stanovnika, grčki epidemiolozi su podelili zemlju na četiri zone. Tako se Halkidiki, Tasos i Solun nalaze u drugoj zoni sa 25 do 50 zaraženih na 100.000 stanovnika. U Grčkoj je vakcinisano više od pet miliona građana ili 48,3 odsto ukupne populacije.

ČINJENICE Šta je potrebno za ulazak u Grčku - Potvrda o obavljenoj kompletnoj vakcinaciji bilo kojom vakcinom ili negativan antigenski test, ne stariji od 48 sati, ili negativan PCR ne stariji od 72 sata - Za decu stariju od 12 godina potreban je negativan antigenski ili PCR test ili potvrda o preležanom virusu - Za decu mlađu od 12 godina nije potreban nijedan test - Potrebno je popuniti PLF formular minimum 24 sata pre ulaska u Grčku

