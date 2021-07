DOKTOR KON ZABRINUT: Korona brojke će se povećavati iz nedelje u nedelju, a za Srbiju će najteža biti druga polovina jeseni

Taman kad smo uplovili u mirnije leto kao hladan tuš stigla je vest o delta soju virusa korona u Srbiji. Od tada počinje neprestana briga, a doktor Predrag Kon kaže da je opravdana.

- Briga treba da postoji, a strah od izvesnosti da će doći do porasta brojki je realan. S druge strane, ne treba ni preterano da brinemo, jer ćemo ovo prevazići - kaže Kon.

Porast korona borojki će se prema njegovim rečima osećati iz nedelje u nedelju.

- U prethodnoj nedelji prosek je bio 77 novoobolelih za 24 sata, a trenutno je 93. Rast je lako uočljiv i on će se nastaviti. Brzina porasta zavisi od našeg ponašanja, a ne toliko od vakcinisanosti. Sada moramo da uradimo sve što možemo da povećamo broj vakcinisanih i usporimo prenošenje virusa našim ponašanjem. Ukoliko to ne uradimo čeka nas ozbiljan porast koji je, recimo, u Izraelu bio desetostruki bez obzira na to što su imali vrlo visok procenat vakcinisanih - kaže epidemiolog.

Podseća da se Srbija u jednom trenutku spustila na 60 novoobolelih za dan, ali da je tu brojka stala. Krenulo se, podseća epidemiolog, sa potpunim popuštanjem mera, ujedno nismo imali dovoljno vakcinisanih i stigao je novi soj koronavirusa - sve ovo sada jasno daje rezultate koji se oslikavaju u porastu broja novoobolelih.

Da li Srbiju čekaju nove mere na jesen?

Doktor Kon ocenjuje, prateći trenutno kretanje epidemije, da će za nas biti teška druga polovina jeseni, a da će Krizni štab svakako reagovati adekvatno u odnosu na situaciju. Uskoro očekuje reakciju Kriznog štaba i na trenutnu situaciju, ali ističe da je aktivnost virusa i dalje niska te da se ne može reagovati diskrepantno.

- Moramo da razmišljamo više meseci unapred i moramo javnost da pripremamo na ono što dolazi, ne da bismo stvarali paniku, već sasvim naprotiv - kaže Kon.

