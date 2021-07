KORONA BROJKE OPET TROCIFRENE: Danas 110 novozaraženih, najviše u Beogradu i Čačku, tri pacijenta preminula

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 8.405 građana od kojih su 110 novozaraženih.

foto: screenshot

Preminula su tri pacijenta, dok se na respiratorima širom zemlje trenutno se nalazi 8 obolelih.

Presek po gradovima

Od 110 novih slučajeva korona virusa, koliko je u Srbiji potvrđeno u poslednja 24 sata, najviše ih je u Beogradu - 22.

U Čačku je zabeleženo 19 novih slučajeva, u Smederevu 7, a u Zaječaru 6.

U Paraćinu je registrovano 5 novozaraženih, a po 3 nova slučaja zabeležena su u Požarevcu, Aleksincu, Novom Sadu, Dimitrovgradu i Kragujevcu.

Ostala naseljena mesta imaju manje od 3 pozitivnih lica.

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirano je 8.112 građana od kojih je 97 novozaraženih. Preminuo je jedan pacijent, a njih 10 bilo na respiratorima.

Inače, epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon rekao je danas da delta varijanta ima sposobnost bržeg prenošenja i zbog toga je hitno potrebno ubrzati proces vakcinacije, prema kojem trenutno postoji otpor koji nije razumljiv.

On je poručio da trenutna stopa vakcinacije od 38 odsto ukupnog stanovništva, odnosno preko 48 procenta punoletne populacije, nije ni blizu stvaranja kolektivnog imuniteta, te se jedino poštovanjem propisanih mera može uticati na to kakvu ćemo jesen dočekati.Istakao je i da će broj novozaraženih rasti iz nedelje u nedelju.

- U prethodnoj nedelji prosek je bio 77 novoobolelih za 24 sata, a trenutno je 93. Rast je lako uočljiv i on će se nastaviti. Brzina porasta zavisi od našeg ponašanja, a ne toliko od vakcinisanosti. Sada moramo da uradimo sve što možemo da povećamo broj vakcinisanih i usporimo prenošenje virusa našim ponašanjem. Ukoliko to ne uradimo čeka nas ozbiljan porast koji je, recimo, u Izraelu bio desetostruki bez obzira na to što su imali vrlo visok procenat vakcinisanih - kaže epidemiolog.

