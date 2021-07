DIREKTORKA KOVID BOLNICE U BATAJNICI: Plaši nas delta soj, Imamo teških pacijenata! Otkrila koliko godina može trajati epidemija

Doktorka Tatjana Adžić Vukićević, direktorka bolnice u Batajnici, kaže da trenutno imaju nešto manje posla, ali i dalje se bore za živote najtežih pacijenata.

- Situacija je stabilna. Imamo 50 bolesnika, od toga 5 intubiranih. Radi se o teškim bolesnicima, samo što ih je manje - kaže dr Adžić Vukićević.

Iako je situacija stabilna, ona objašnjava da je zabrinuta zbog pojave delta soja i apelovala je na sve građane da se vakcinišu kako bismo spremno dočekali jesen

- Naravno da nas brine delta soj i činjenica da smo prilično usporili u procesu vakcinacije. Koristim ovu priliku da apelujem na sve one koji to nisu uradili do sada da se vakcinišu. Jedino ćemo tako pobediti pandemiju. Svaka vakcina je dobra. Antitela koja nam daju vakcine i memorijske ćelije koje imamo predstavljaju našu odbranu protiv svakog soja virusa, makar bio on indijski, brazilski ili bilo koji drugi. Molim vas, iskoristimo tu priliku koju nudi naša Srbija. Vakcina ima dovoljno i pritom možete i da birate željenu vakcinu - naglasila je dr Adžić Vukićević.

Doktorka Adžić Vukićević na kraju je iznela i strašan podsetnik da pandemije traju najmanje dve godine.

- Ne zaboravite da pandemija može trajati od dve do pet godina po svojoj definiciji, stoga, nije teško zaključiti da sve zaista zavisi od nas i našeg ponašanja - zaključila je doktorka.

(Kurir.rs/Blic)