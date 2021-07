MIKIN ADVOKAT ŠOKIRAO IZJAVOM: Osumnjičenom vlasniku škole glume Aleksiću ostalo još nekoliko meseci života!

kako on tvrdi

Vlasnik škole glume Miroslav Mika Aleksić (69), koji se sumnjiči za seksualno zlostavljanje učenica, ima velikih zdravstvenih problema i srce mu radi svega 20 odsto, naveo je njegov advokat Zoran Jakovljević u jutarnjem programu na televiziji Hepi.

Aleksiću je u petak produžen pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na to da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i zbog toga što je mu se na teret stavlja krivično delo za koje je zaprećena kazna veća od deset godina zatvora.

Advokat Mike Aleksića, u emisiji govorio je o tome kako izgledaju izjave oštećenih strana, i kako se oni izjašnjavaju, ali se najviše fokusirao na njegovo zdravlje.

- Mika mi nije dao da činjenicu njegovog zdravstvenog stanja eksploatišem u ovom postupku. Njegovo zdravstveno stanje je jako teško. Velika opasnost postoji od moždanog udara. Njegovo srce radi sa nekih 20 odsto. Urađen je vanredni medicinski pregled na VMA - rekao je Jakovljević i nastavio:

- Tražio sam od suda da njegovu dokumentaciju daju stručnim licima, jer postoji, nažalost, šansa od smrtnog ishoda. On mora imati doktora pored sebe, jer od uzbuđenja može doći do gubitka svesti. Aleksić ne broji godine, on broji mesece. Zoran Jakovljević je u izlaganju takođe, insistirao da se sud bavi isključivo dokazima koje ima.

Mika Aleksić, podsetimo, uhapšen je u januaru i od tada je u pritvoru Centralnog zatvora. U međuvremenu, tokom istrage koja je pokrenuta pošto ga je za seksualno zlostavljanje prijavila mlada glumica Milena Radulović, a potom i ostale njene mlade koleginice, saslušane su oštećene i drugi svedoci, pribavljeni nalazi sudskih veštaka i prikupljeni drugi dokazi, posle čega je tužilaštvo podiglo optužnicu. Prema optužnici, na teret mu je stavljeno izvršenje krivičnih dela silovanja i nedozvoljenih polnih radnji nad sedam učenica od 2008. do 2020.

Produžen pritvor Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu u petak je produžilo pritvor Miki Aleksiću, koji se sumnjiči za seksualno zlostavljanje učenica, za još 30 dana. - Takođe, način izvršenja krivičnog dela i težina posledice dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopštio je tada Viši sud u Beogradu. Podsetimo, poslednju odluku ovog suda o produženju pritvora po žalbi odbrane je ukinuo Apelacioni sud i vratio Višem sudu na ponovno odlučivanje. Međutim, i na ovu odluku o produženju pritvora, kako je naveo sud, okrivljeni i branilac imaju pravo žalbe u roku od tri dana od dana prijema pisanog rešenja.

(Kurir.rs - B. Travica)