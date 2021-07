ALARM ZA RODITELJE! Psiholog objasnio šta roditelji treba da urade kad primete NASILNOST kod dece

Da li vam se čini da su deca postala nasilnija prema drugoj deci? Više igre nisu kao što su nekda bile, lastiš, školica, fudbal, klikeri i druge. Sada su bitnije nove tehologije, igrice i telefoni. Da li je to možda dovelo do toga da su deca manje empatična prema drugima i kako roditelji treba da se postave prema tome dr Zorana Crnjanina, psiholog, govorio je u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

- Mi živimo u društvu u kome je nasilje normalizovano. Deca koja su nasilnici, često su i same žrtve nasilja. Važno je uspostavljanje granica i ukazivanje dedetu na to šta je dobro, a šta ne. Bitno je da roditelj ostane staložen i da razgovara sa detetom. Uznemiren roditelj ne može da smiri uznemireno dete. Roditelji nikako ne bi trebalo da nasiljem reaguju na nasilje, to je ono što je najvažnije - rekao je Zoran.

