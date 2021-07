ČETVRTI TALAS SE ZAHUKTAVA: Za deset dana imamo već 20 odsto više zaraženih, do sredine avgusta možda i hiljadu inficiranih

Iako su se mnogi građani Srbije ponadali da će, što se tiče koronavirusa, biti mirni barem do jeseni, stručnjaci upozoravaju da mesta za oputštanje nema, jer je četvrti talas već - počeo!

Broj zaraženih je, prema statistikama, u prethodnih 10 dana porastao 20 odsto, a pik ovog talasa se tek očekuje i to za šest nedelja!

Epidemiolog i član kriznog štaba dr Predrag Kon upozorio je da ćemo u naredna dva meseca imati ovaj talas, te da treba da se naviknemo na trocifrene brojeve novozaraženih, a taj broj će, kako kaže, možda biti i četvorocifren.

- U naredna dva meseca imaćemo talas, pitanje je samo koliko će biti zaravnjen, koliko naglo će biti to penjanje. Međutim, jasno je da smo prešli prag, treba da se naviknemo na trocifrene brojeve, nadam se samo da neće biti i četvorocifrenih - rekao je Kon na Nova S.

On je dodao da su tvrdnje da je pred nama novi udar epidemije zasnovane na svemu onome što smo do sada naučili o virusu, na vremenu inkubacije, kao i na obuhvatu vakcinacije.

- Jasno se može videti šta nas očekuje i na primerima Velike Britanije i Izraela. Reprodukciona stopa jasno pokazuje da se iz nedelje u nedelju povećava broj zaraženih, to će se desiti i kod nas, taj broj će se povećati u odnosu na naše ponašanje. Što se budemo opuštenije ponašali, brzina uspona biće sve veća, sve brža. Dakle brže će rasti broj novozaraženih. U tom slučaju za šest nedelja očekujem maksimum, a ukupno ovaj talas bi trajao i duže, jer treba vremena da se onda spusti krivulja - rekao je Kon i dodao da se ne zna koliko je tačno ljudi u Srbiji zaraženo delta sojem.

Kon je naveo i da struka mora odlučiti da li će treća doza biti samo za starije, za određene kategorije stanovništva, za one koje nemaju antitela ili za sve, kao i da se naredni udar, sa maksimalnim brojem novozaraženih može očekivati na kraju jeseni, u novembru i decembru.

Prof. Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije kaže za Kurir da je četvrti talas u Srbiji, prema matematičkim proračunima, krenuo 2. jula i da smo tek na početku:

- Ovaj talas je za sada jako blag u odnosu na prethodna tri. Broj zaraženih u prethodnih 10 dana je porastao 20 odsto, ali je, u odnosu na prethodne talase, to mali broj. Međutim, videćemo šta će se dešavati. U Izraelu je za 17 dana broj zaraženih skočio 25 puta, odnosno 2.500 odsto. Očigledno je da vakcine ne štite dovoljno od novih sojeva - delta i lambda, ali je svakako smrtnost manja.

Premijerka Ana Brnabić najavila je da će danas biti održana sednica kriznog štaba na kojoj će se razgovarati o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i dodala da je lekarski deo kriznog štaba zabrinut zbog eventualnog novog talasa i slabe imunizacije.

Nacionalno telo za imunizaciju (NITAG), kako je najavljeno, 23. jula završiće svoje studije o potrebi treće doze i do 1. avgusta daće preporuku kriznom štabu.

Dr Mirsad Đerlek

Građani nisu iskoristili šansu

foto: Printscreen/ TV Prva

Četvrti talas virusa korona je neizbežan, s obzirom da nije iskorišćena prilika da se dostigne očekivani procenat imunizacije, rekao je juče i državni sekretar u ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. On je na TV K1 rekao da je do sada vakcinisano 48,6 odsto punoletnih građana, a da posebno zabrinjava to što u grupi od 17 do 30 godina ima samo 17,3 odsto vakcinisanih:

- Zbog toga možemo očekivati da će jesen biti mnogo neizvesnija nego što smo se nadali. Mislili smo da ćemo postići bolji rezultat u toj populacionoj grupi, ali građani Srbije nisu iskoristili šansu koju su imali.