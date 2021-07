CELO LETOVANJE ZA PETOČLANU PORODICU 850 EVRA! Usluga sjajna, svi ljubazni, besplatne ležaljke i internet

Veliki broj srpskih turista tokom prošle godine odabrao je letovanje u Albaniji, kada je to bila jedna od retkih otvorenih država za koju nisu bile potrebne nikakve potvrde, PCR testovi niti potvrde o vakcinaciji.

Nakon iskustva za koje tvrde da je više nego pozitivno, mnogi su odlučili da i ove godine odu na albansko primorje. Jedna od njih je Dragana Smiljanić, koja se nedavno sa suprugom i troje dece vratila iz Drača.

Privatan smeštaj sa pogledom na more koštao ih je 375 evra, morski plodovi i kompletan ručak u restoranu 20 evra, dok je celokupno letovanje iznosilo 850 evra, kaže ona za MONDO.

BILI SMO POD PRITISKOM

Prošle godine si mogao da odeš samo u Bugarsku i Albaniju, svi ostali su tražili kovid dokumenta. To je bio razlog da se, nevoljno, odlučimo za Albaniju, kaže za MONDO Dragana Smiljanić.

"Doneli smo odluku za jedan dan, pošto nam je odmor bio potreban. Bila sam nepoverljiva, uplašena i pod pritiskom kako ćemo tamo biti dočekani, ali smo pristali na Albaniju nakon što su nam prijatelji i poznanci rekli da je sve prošlo u najboljem redu", dodaje ona.

BESPLATNE LEŽALJKE I INTERNET

Nakon što smo stigli na plažu koja se nalazi odmah pored lučkog grada Drač, to je bilo prvo prijatno iznenađenje.

"Plaža pored Drača je idealna za decu, možeš da ih pustiš i ne razmišljaš. Sve je peščano, meko, voda je plitka, podseća na Ulcinj u Crnoj Gori. Svaki smeštaj ima obezbeđene ležaljke, parking mesto i besplatan internet za svoje goste", tvrdi Dragana.

CELO LETOVANJE ZA PETORO 850 DO 900 EVRA

Kako kaže, cena privatnog smeštaja za njenu petločanu porodicu za osam dana iznosila je 375 evra, dok je apartmanom vrlo zadovoljna.

"Nismo išli preko agencije, sami smo rezervisali smeštaj. To su manji privatni smeštaji gde se osećate kao kod kuće. Dali su nam sobu sa pogledom na more, bez ikakve doplate. Imali smo odvojenu jednu spavaću sobu, kuhinju i veliku terasu, parking, internet i ležaljke, sve za 375 evra, što je više nego povoljno. Celo letovanje za našu porodicu izašlo je od 850 do 900 evra, sa sve smeštajem, hranom i gorivom", kaže naša sagovornica.

NEMA GUŽVE I SVI GOSTOLJUBIVI

Osim cene, najvažnija stvar koja joj se svidela u Albaniji jeste ljubaznost ugostitelja, tvrdi ona.

"Ne moraš da razmišljaš da li si bezbedan, da li će ti neko reći nešto loše, jer se osećaš najnormalnije, kao da si turista u Grčkoj ili Turskoj. Samo što je manja gužva i sve je mnogo jeftinije. Svi su više nego gostoljubivi. Shvatili su turizam ozbiljno. Dešavalo se da nam na srpskom kažu hvala, svi znaju engleski, osim starijih ljudi, ali i sa njima smo se sporazumeli", kaže Dragana.

KAFA 80 DINARA, RUČAK DO 25 EVRA ZA SVE

Cena domaće i espreso kafe je od 80 do 100 dinara, dok domaću kafu imaju svuda i kuvaju je jako dobro, tvrdi naša sagovornica.

"Ručak sa morskim plodovima u restoranu sa pićem nas izađe oko 20 do 25 evra. Svaki dan smo jeli u restoranu, šporet smo imali u smeštaju ali nijednom nije uključen. Van restorana uzimali smo samo burek za doručak u jednoj lepoj pekari koja nam se svidela. Normalno je da te časte lubenicom ili kafom u restoranu nakon ručka, to je takođe lep gest, pokažu ti da te cene", kaže srpska turistikinja.

U 23 SATA SVE SE ZATVARA

U smeštaju pored grada Drača gde su bili smešteni nema mnogo kafića niti diskoteka, što ga čini dobrim za porodični odmor.

"Svuda je u 23 sata gotovo tajac, verovatno i zbog cele situacije sa koronom. Na plažama ima mnogo komunalne milicije. Po radnjama nismo išli, ali smo primetili da ima dosta srpskih proizvoda. Voda u staklenoj flaši u restoranu je manje od jednog evra, u prodavnici još jeftinija. Svuda su primali evre, ali ti vrate kusur u svojoj valuti. Ipak, uvek ti sve lepo izračunaju i pokažu na digitronu, da ne bi bilo nikakve zabune", tvrdi naša sagovornica.

"ISPRATIO NAS DO VRATA I MAHAO"

Ono što joj je ostalo u sećanju jeste ljubaznost Albanca koji je radio u jednom ugostiteljskom objektu, ali se preračunao i vratio im kusur 20 evra više.

"Naša deca su se igrala zajedno dok smo mi pili piće, najnormalnije kao u svakoj zemlji. Kada smo mu rekli da je preračunao kusur i vratili mu novac, on se toliko zahvaljivao, čak nas je na kraju ispratio do vrata i mahao nam dok nismo otišli", kaže Dragana Smiljanić.

JEDINA ZAMERKA - TREBA VIŠE KONTEJNERA I TUŠEVA

Kako kaže, jedina zamerka koju bi mogla da izdvoji jeste to što nema mnogo kontejnera na plažama, iako kako tvrdi, nigde nije prljavo.

"Kontejnera nema dovoljno u vidokrugu, valjda da ne bi ružili okolinu. Takođe, nema mnogo tuševa na plaži, ali to zavisi od smeštaja od smeštaja. Ove godine smo išli preko Crne Gore, ali kada smo putovali preko Kosova, odraslima su tražili pasoše, a za decu izvod iz matične knjige rođenih sa fotografijom, što je bila manja peripetija, jer su morala da idu da se slikaju. Ne znam da li je ta odluka i dalje na snazi", kaže Dragana Smiljanić.

