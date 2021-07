MIKICA ĐORĐEVIĆ ISKRENO DO KOSKE O ARKANU, CECI, SLOBI, ČKALJI: Ražnatović mu otkrio kada će oženiti pevačicu!

Miodrag Mikica Đorđević nekadašnji direktor robne kuće "Prvi maj-Pirot" još tokom devedesetih godina postao je prepoznatljivo TV lice gostujući svake nedelje u emisijama koje je tada vodio Milovan Ilić Minimaks, a takođe je bio u kontaktu sa mnogim ličnostima sa javne scene, pevačima, političarima, glumcima...

U jednoj od njegovih ispovesti, od pre 6 godine on je otkrio nepoznate detalje od Miodragu Petroviću Čkalji, Slobodanu Miloševiću, Željku Ražnatoviću Arkanu...

- Stvarno su bile lude devedesete, na primer u poslu ko je radio bilo je odlično, ko nije radio bilo je katastrofa nije bilo sredine... Ljudi su ostajali bez posa, nije se znalo ko pije ko plaća, bilo je neko nazovimo "haotično stanje" - naveo je Mikica.

"Jednom mi zvoni telefon i sekretarica mi kaže da me traži Čkalja. Javim se ja i sa druge strane čujem:

- Ovde Miodrag Petrović Čkalja, reče mi odrečno, pomalo bahato. Kako vi nemate one rolke?

foto: Printscreen/Youtube

- Ne radimo mi rolke. Mi samo radimo odela, ja rolke nisam ni pomenuo.

- Ma nemoj. Ti misliš da sam ja gluv, da ne čujem dobro, da sam budala. Samo lažete i navlačite narod.

- Gospodine Čkalja imam sve na kaseti, pokazaću vam. Nisam to mogao da reklamiram kad mi to ne radimo.

- Ma nosi se u pi*du materinu."

Kako je Mikica naveo i na tome se završio. Tri meseca nakon toga, javio mu se Minimaks.

- Rekao mi je da ga je zvao Čkalja i tražio uslugu – da mu pomogne da od Dafine izvuče svojih 20.000 maraka. Minimaks mu je obećao ali je tražio da zauzvrat on gostuje kod njega u emisiji. I odem ja kolima lično po njega u Resavsku, on se izljubi sa mnom ko da ništa nije bilo. Otišli smo kod Dafine, ona ga sačekala ko da dolazi Milošević. Grli ga, ljubi ga, On da je pozvao sam telefonom ona bi mu sama dala pare. Minimaks mu je to i rekao – pa ti da si je pozvao ona bi ti kući donela pare. Ona je htela da mu da više od 20.000 maraka. On je to odbio. Posle smo otišli kod mene u robnu kuću, obukao se ceo, posle smo sedeli kod mene jedno dva sata i pričali - ispričao je Đorđević.

Kako je rekao te 1996. je saznao od Čkalje pravu istinu o seriji "Kamiondžije".

- Sedeli smo i pričali i ja mu kažem kako su mi dve omiljene serije Bolji život i Kamiondžije. I tad mi Čkalja kaže baš za Kamiondžije kako su imali muke na snimanju. Ma ja i Paja nismo govorili, reditelj je imao sa nama velike probleme. Paja oće ovako, ja onako. Onda svako vuče na svoju stranu. Čkalja mi je rekao da je napustio Bolji život jer reditelj nije hteo da uvaži njegov predlog za jednu scenu - pričao je Mikica.

Inače Čkalja nikad nije putovao avionom.

"Mene je sin 28 sati vozio kolima do Pariza. Ukočim se sav ali ne bih i pored toga nikad seo u avion. Mija Aleksić mi je predlagao da odemo u Čikago. Rekao mi je znaš koliko nam para daju – daju nam sami da upišemo cifru", ispričao mi je Čkalja.

- Bio je legenda koja hoda. Ali privatno je bio veoma zadrt", ispričao je Đorđević.

foto: Printscreen/Instagram

Prisetio se on i kako mu je tadašnji direktor "Prvog maja" pričao kako su on i Milošević išli u Njujork.

- Kada je Sloba bio predsednik Beobanke, Dragan Nikolić iz "Prvog maja" mu je bio potpredsednik. Onda su otišli da otvaraju predstavništvo beobanke u Njujorku. Milošević je odbio da se ide po hotelima, nije hteo da razbacuje pare nego je rekao da ćemo spavati kod naših ljudi. I priča mi Nikolić da je on bio u sobi do Miloševića sa kojim je bila i Mira Marković. Uđem ujutru kod njih imam šta da vidim – njih dvoje spavaju na podu.

- Slobodanče što ne spavaš na krevetu?

foto: EPA/Srđan Suki

- Ma, legli Mira i ja i krevet se uvrnuo dole. I onda smo postavili ćebad dole i lepo spavali", ispričao je Đorđević.

Kako kaže Đorđević, od 356 javnih ličnosti koji su se oblačili kod njih, samo sa troje nije mogao da izađe na kraj jer su insistirali da plate odela.

- Prvi put sam to doživeo 1995. godine Milošević mi je vratio dva odela. Senta mi je sredio da mogu da uđem da mu odnesem dva odela. Nosio je broj 56 ali su krojačice dodtano proširivale u pojasu pošto je imao stomak. Tad je kod Miloševića bio Hrvoje Šarinić i Mate Granić. Sloba je izašao i probao odela. Kad je završio probu tražio je račun.

- A račun?

- Meni je generalni direktor rekao da je sve ok. Nama je čast.

- Vrati ova odela, donesi račun pa ćemo da pričamo.

Ja vratim odela i kažem generalnom kako stoje stvari.

- Jao Slobodanče izvoljeva. Ajde ovako, naplatićemo materijal a nećemo šivenje.

Ja mu odnesem ponovo odela, dam mu račun a on kaže:

- A što ovako malo?

- Pa mi smo jeftini.

Nisam hteo da mu kažem istinu da mi ne bi opet vratio odela. Milošević uzme odela, napiše ček i kaže:

- Nemoj da niste pustili ovo.

Drugi koji je insistirao da plati je bio Zoran Đinđić u vreme kad je bio gradonačelnik. Upoznali smo se u Minimaksoviziji i posle otišli svi na večeru. On je isto hteo odelo ali je tražio da plati. Treći je bio Aleksandar Vučić i dok je bio opozicija a i kasnije kad je došao na vlast. Uvek je tražio da plati čak mi je i rekao jednom – Neću ti više doći ako mi ne naplatiš.

Inače direktor Prvog maja je zabranio da šaljemo odela Vuku Draškoviću. Predložio sam mu da pošaljemo odela i Draškoviću na šta mi je on rekao – nemoj sinko da mi ga uopšte pominješ, on stalno nešto pametuje", ispričao je Đorđević.

Zanimljivo poznanstvo

Između ostalon, on se prisetio se i kako je upoznao Arkana.

- Arkana sam upoznao 1993. na 1994. u jednoj Minimaksoviziji. Arkan nije šamaro Minimaksa, kao što se pričalom ali je bio ljut jer je došlo do sukoba među njima dvojicom. Minimaks je čitao one vesti sa teleksa koje je izmišljao i u jednoj je pročitao – Ove nedelje su izbori u Republici Srpskoj. Ovi izbori će uspeti ako Arkan bude brojao glasove. Mi posle otišli u restoran kad njemu zvoni pejdžer sa porukom da se javi u štab Srpske dobrovoljačke garde. On se javio i Arkan je bio toliko ljut da nije dao Minimaksu ni da progovori.

foto: Printscreen, Profimedia

- Slušaj bre ti, alo breti. Šta ti bre mene prozivaš? Ko ti daje pravo da me uzimaš u usta? Kaži mi to kad ti ja dođem tamo, kaži mi to u oči.

- Odlično, evo dođi u emisiju. Ja te pozivam da dođeš kad god hoćeš.

- Javiću ti se.

I posle mesec-dva, Arkan je oformio Stranku srpskog jedinstva, pozvao Minimaksa i pitao da li može da dođe u narednu emisiju.

- Možeš naravno.

- Ali imam jednu molbu. Da ja odaberem goste.

- Može.

- Je l’ može Ceca da bude gost?

- Pa može ali moram sa njom da vidim da li hoće da dođe.

- Ništa ti ne brini, samo je pozovi.

- Tad niko nije znao da su oni u šemi. Tada je Arkan otkrio da će se on i Ceca venčati - ispričao je Đorđević.

(Kurir.rs/Goli Život)