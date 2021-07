TURISTIČKE AGENCIJE PROPADAJU ZBOG NOVOG TALASA KORONE! Septembarski aranžmani pod znakom pitanja, a ŠTA ĆE BITI S NOVCEM?

Borba sa koronom se još uvek nije završila, a naši građani su se izgleda previše opustili. Sve više je onih koji putuju izvan zemlje, interesovanje za vakcinaciju je opala, a preti nam i novi talas virusa, a sve više se govori i o delta soju.

Turisti se vraćaju sa mora zaraženi, među njima je i dece, a kako kaže direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić, ove informaciju i te kako utiču na ovu letnju sezonu.

- To se već odražava dosta loše, pad interesovanja je jasan i mi ga pratimo već 10 dana. Pre svega i ovi protokoli koji su doat zbunjujući i apsolutno ne mogu da pohvataju gde šta treba i kako treba. Iako je u najvećem moguće broju država sada sublimirano da to budu isti protokoli iliti vrlo slični. To je sve jako zbunjujuće i naravno odlučujuće za ljude da ako putuju, putuju ili po Srbiji ili po zemljama u kojima ne treba nikakva ograničenja. Imamo nekoliko zemalaj u kojima možemo da putujemo bez ikakve dodatne dokumentacije. Sa druge strane ovo nije dobro kao podizanje tenzije unapred za taj četvrti talas, dakle, vidimo da neke zemlje pooštravaju mere. Još uvek to ne ugrožava taj turistički sektor i ja se nadam da kraja letnje sezone neće biti. Ukoliko se desi neko pogoršanje, mislim da bi to imalo nesagledive posledice po kompletan turistički sektor na globalnom nivou - rekao je Siničić, a na pitanje šta se dešava sa onim turistima koji su se odlučili da na putovanje odu u septembar,a do tada već dođe do pogoršanja situacije sa korona virusom:

- Tu imao vrlo jasan zakon o turizmu. U slučaju da zbog viših sila dođe do nemogučnosti realizacije aranžmana, taj novac mora biti vraćen. Tu se treba postaviti pitanje da li je taj novac prebačen korisnicima u inostranstvu ili ne. Ukoliko je prebačen, mi imamo jednu situaciju sa kojom se suočavamo iz dana u dan, a to je da agencije nemaju dovoljno prometa da iz nekih drugih sredstava vrati taj novac dok ne sačekaju taj povraćaj tih sredstava iz inostranstva i to može dovesti do propadanja turističkih agencija, a onda ćemo častiti te zemlje sa novcem koji smo već platili, a to je najgora moguća opcija - rekao je Siničić.

U emisiju se potom uključio i profesor doktor Zoran Perišić, koji je govorio o padu interesovanja građana za vakcinaciju:

- Ja se plašim da će ovaj talas koji nailazi sada biti delom zasnovan na našim propustima koje smo mi napravili, mislim pre svega na one koji su odlučili da se ne vakcinišu, jer virus će prvo napasti njih, nema dileme da će tako da bude. Juče je svetska zdravstvena organizacija izdala saopštenje u kojem je rekla da je u već preko 108 nregistrovan delta soj virusa i da nema dileme da će on postati dominantan. Od nas samo zavisi koliki će biti veliki pik talasa i koliko će biti ljudi koji će biti napadnuti ovom bolešću sada. Brinu me brojke vakcinisanih iz Beograda - 23% vakcinisanih mladih do 30 godina, to je nedovoljno i uz sve ove aktivnosti koje donosi leto... klubove, koncerte, kafiće i bezene, sigurno je da će put prenošenja virusa biti olakšan. Virus će napadati nevakcinisane, oni če to prenositi dalje na one koji se nisu vakcinisali. Jedina zaštićena populacija je ona koja je primila drugu dozu, od koje je prošlo nekoliko meseci, ali i tu moramo da budemo načisti da ne postoji 100% efikasna vakcina - rekao je Perišić.

(Kurir.rs)

