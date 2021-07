ZA MUČENJE U DOMU IZ PAKLA MOGU NA ROBIJU DO 12 GODINA! Bahatosti nema kraja, odbijaju da preuzmu REŠENJE O ZATVARANJU objekta

Nakon što je inspekcija socijalne zaštite Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdala rešenje o zatvaranju domu za stare "Holidej haus" na Petlovom brdu na šet meseci i dokaze o nepravilnostima u tom domu dostavila policiji, sve je izvesnije eventualno pokretanje krivičnog procesa protiv odgovornih. Ukoliko se potvrde navodi inspekcije o kršenju ljudskih prava korisnika doma, ali i tvrdnje sagovornika Kurira da su korisnici tamo mučeni, vezivani, izgladnjivani i drogirani sedativima nakon čega su neki i umrli, odgovornima može biti izrečena i kazna zatvoda do 12 godina, ocenili su advokati za naš list.

Advokat krivičar Veljko Deliblašić objašnjava da prvo moraju da se obezbede svi potrebni dokazi za pokretanje postupka, a da će kazna onima koji su ovakva dela činili zavisiti od kvalifikacije dela.

foto: Marina Lopičić

- Najpre mora da se proveri ko je na osnovu ugovora o zbrinjavanju korisnika i statuta doma preduzimao određene radnje, kao i ko je propustio da čini radnju koju je bio dužan da obavi. Mora se takođe videti umišljaj svih onih koji su u to bili umešani - rekao je on navodeći da svako delo nosi neki stepen krivice, a da je za pojedina dela u kojima je nastupila smrt korisnika zaprećena kazna i do 12 godina.

- Ukoliko se utvrdi da su tamo ljudi mučeni, izgladnjivani, drogirani, za to su zaprećene različite zatvorske kazne, zavisno od toga koje se krivično delo odgovornoj osobi stavlja na teret. Ukoliko je osoba bila na lečenju, i utvrđeno je krivično delo loše lečenje, nakon čega je usledila smrt, kazna za to je 12 godina zatvora - objašnjava Deliblašić.

foto: Ana Paunković

Kako je Kurir već pisao, u pomenutom domu postojale su prostorije u koje su pojedini štićenici navodno zaključavani. Naš sagovornik kaže da se samo taj čin vodi kao krivično delo protivpravno lišenje slobode za koje je zaprećena kazna od tri do pet godina, a ukoliko to delo uradi službeno lice onda je to do pet godina.

- Ukoliko se ustanovi da je štićenik držan "pod ključem" duže od 30 dana i na svirep način, kazna za to je od jedne do osam godina, a ukoliko nastupila smrt u tim uslovima kazna je od dve do 12 godina - rekao je on.

Podsetimo, inspekcija socijalne zaštite je nakon izvršenog vanrednog inspekcijskog nadzora u navedenom privatnom domu utvrdila propuste u radu, odstupanja od standarda usluge i kršenje ljudskih prava korisnika, zbog čega je kao hitnu meru donela rešenje o zabrani rada na šest meseci. Zaposleni u domu su odbili da prime ovo rešenje, a tek po njegovom preuzimanju oni imaju rok od sedam dana za iseljenje korisnika.

Prema Zakonu o opštem upravnom postupku (čan 75) smatra se da je lično dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kad je obaveštenje ostavljeno na mestu na kome je pismeno trebalo da bude uručeno, što znači da nadležni u domu imaju rok od najviše 21 dan da isele korisnike. Iz MUP nismo dobili odgovore koje su korake preduzeli povodom dokaza koje im je dostavila inspekcija socijalne zaštite.

Na licu mesta Zdravstveni inspektori češljaju "Holidej haus" Ekipa Kurira i juče je obišla dom "Holidej haus" gde su nam, na pitanje zašto nisu hteli da prime rešenje o privremenom zatvaranju te ustanove, zaposleni odgovorili da u tom trenutku u domu nije bilo ovlašćenog lica za to. Takođe, na licu mesta zatekli smo i inspektore Ministarstva zdravlja, od kojih smo i ranije tražili reakcije na šokantna dešavanja u tom domu.

Kurir.rs / Suzana Trajković