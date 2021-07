TURČIN KOJI JE PUCAO NA PAPU OTKRIO ZAŠTO JE BIO U BEOGRADU I KO JE ORGANIZATOR ATENTATA: Ispalio sam 2 metka, ali desilo se ČUDO!

Vatikan je u maju ove godine misom obeležio 40. godišnjicu pokušaja atentata na papu Jovana Pavla Drugog, na kojeg je tokom audijencije na Trgu svetog Petra 13. maja 1981. pucao Turčin Mehmet Ali Agča.

Jovan Pavle je preživeo napad 1981. godine, oprostio Agči i sastao se s njim u zatvoru. Papa Franja je godišnjicu obeležio tokom opšte audijencije u sredu.

"Ovaj događaj nas podseća da su naš život i istorija u Božijim rukama", rekao je papa Franja.

U intervjuu od pre par godina Agdža je detaljno opisao šta se desilo tog majskog dana pre 40 godina na Trgu svetog Petra u Vatikanu.

"Išao sam da izvršim istorijsku misiju. Došao sam iz Istanbula u Bugarsku gde sam proveo dva meseca. Potom sam prošao kroz Beograd i Jugoslaviju a potom kroz Francusku Švajcarsku, Italiju i Tunis. Potom sam se opet vratio u Švajcarsku a zatim u Austriju. Ponovo sam se vratio u Švajcarsku pa u Italiju, onda sam otišao u Španiju pa u Milano i Rim. I onda sam pucao u papu", počeo je svoju priču Agdža.

Napominje da je u Beogradu bio u septembru 1980. na par dana. Odseo je u jednom hotelu u blizini železničke stanice, nakon čega je otišao za Pariz. Kaže kako je njegov život bio poput nekog čuda jer je otkrio Boga, Isusa Hrista i čudo Madone iz Fatime.

"Sve to me je iz korena promenilo. Da sam ostao isti onaj mladić iz Istanbula iz 1980, danas bi sigurno bio mrtav. Možda bi postao narkoman ili običan kriminalac. Svaka revolucija se obično tako završava. Rođen sam ponovo u Vatikanu, postao sam čovek kakvog sebe nisam mogao da zamislim", rekao je on.

Na pitanje da li je tačno da je on dobio 50.000 maraka a Sivi vukovi tri miliona maraka za ubistvo pape, Agdža kaže da je to bila laž da se prikrije američka zavera.

"Da bi se prikrila Amerika govorilo se da su Bugari ili Sovjeti spremili atentat. Ali to nije bila istina. Sve je to bila američka zavera. Rusi i Bugari nemaju veze sa atentaom. Iran je učestvovao u zaveri. Bio sam četiri meseca u Iranu, bio sam obučen, dobio sam novac, i onda sam došao u Tursku. Imao sam na desetine prijatelja Sivih vukova koji su mi pomagali, ali niko nije znao za atentat. To je za mene bila velika tajna", ispričao je Agdža svojevremeno u emisji Goli život.

Napominje da je planirao da posle ubistva pape izvrši samoubistvo.

"Moja namera je bila da ubijem papu i da posle izvršim samoubistvo tako što bih pucao pištoljem u srce. Ali pištolj nije radio. Nakon dva hica pištolj je blokirao, tako da nisam mogao da pogodim papu trećim hicem, a nisam mogao ni da izvršim samoubistvo. Vrlo interesantno i zaista neobjašnjivo. Imao sam otrov koji su mi dali da popijem posle atentata. Ali ga nisam iskoristio. Želeo sam da se ubijem pištoljem. Ali pošto je pištolj blokirao, mene su uhapsili", kaže Agdža. Kako napominje sve je unapred bilo zapisano.

"Gospa Fatima, kada se pojavila 1917, već je ispisala istoriju. Poljski papa je rođen 1920. a ja sam rođen 1958. Dakle još pre rođenja poljskog pape atentat je bio siguran i najavljen. To je možda običnim ljudima neshvatljivo. Ušao sam u istoriju jer je Bog tako hteo. Drugi veliki teroristički napadi nisu značajni. Ubijen je američki predsednik, ubijen je i egipatski šef države. Sve to nije imalo naročitog značaja. Ja sam možda slučajno ušao u istoriju ali istorija je jedna beznačajna stvar. Nema nikakvu važnost", kaže on.

Prema njegovim rečima važno je ući u Božije kraljevstvo.

"Ljudska istorija nije važna. Ko se seća Bila Klintona. On je ušao u istoriju, ali je on niko i ništa. Umreće za koju godinu i otići će u pakao. Nema više mnogo tajni, rekao sam mnogo tajni. Ja sam u stvari propovednik, ići ću u zemlje i prenosiću Božiju reč koja se nalazi u jevanđelju apostola Jovana", rekao je on i dodaje:

"Vatikan koji sada priča o miru napravio je neke ozbiljne greške. Hrvatski kardinal Alojzije Stepinac kriv je za mnoga ubistva kada su stradali milioni Srba. To može samo antihrist da uradi, a on je stvarno bio antihrist. Antihrist je bio i Ante Pavelić. Oni su ubili milion hrišćana, pravoslavnih Srba. Vatikan je proglasio za sveca. To je neprihvatljivo. On je bio ubica hrišćana. Ante Pavelić je sramota Hrvatske. I Tito je bio Hrvat ali je bio častan čovek".

