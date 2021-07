ADVOKAT BRANISLAVA LEČIĆA OKTRIO: Bilo je prepiski između glumca i Danijele Štajnfeld, policija mu pregledala mobilni telefon

Čedomir Stojković, advokat Branislava Lečića, smatra da odluka Tužilaštva da odbaci krivičnu prijavu Danijele Štajnfeld nije doneta niti prebrzo niti presporo. On je otkrio i da je između glumca i glumice bilo prepiski.

- Ogromna je šteta naneta Branislavu Lečiću moralna, ljudska u odnosima s drugim ljudima. Svaki dan u kom se čekala ovakva odluka za nas je bio predugačak. Civilizovani ljudi o ovom događaju na osnovu materijalnih dokaza koje prikupljaju ovlašćeni državni organi, necivilizovani ljudi zaključuju na osnovu utisaka i sopstvenog predubeđenja da imaju moći da li neko govori istinu. Mi o ovom slučaju moramo zaključivati isključivo na osnovu materijalnih dokaza koji su prikupljeni. Lečić nije stekao čak ni svojstvo osumnjičenog lica, oduvek je bio građanin prema kome se proveravala prijava koju je podnela Danijela Štajnfeld. Policija i Tužilaštvo su obavili provere činjenica i dokaza obe strane i doneli odluku da nema osnova da je bilo kakvo krivično delo počinio Branislav Lečić - rekao je Stojković na TV Prva.

Kako kaže, još nemaju uvid u rešenje Tužilaštva da odbaci krivičnu prijavu. Kada je reč o audio snimku, koji je javnost imala priliku da čuje, Stojković kaže da to nije jedini dokaz.

- Nije jedini koji dokazuje nevinost Branislava Lečića, postoje mnogo važniji. Tužilaštvo je tretiralo taj dokaz kao nezakonit.

Kaže da je rano da govori da li će Lečić tužiti Danijelu Štajnfeld.

- Njemu to sada nije proritet, već da javnosti ukaže da od početka bio nevin, da je nepravedno optužen, da je doživljavao izuzetnu nepravdu, da li će tužiti Danijelu Štajnfeld to je najmanje bitno u ovom trenutku. Važno je da se zna da je Danijela Štajnfeld izjavila u javnosti da je navodno delo izvršeno u vremenu kada nije mogao da ga izvrši Branislav Lečić, da on u tom vremenu nije mogao da bude s njom, da je glumio predstavu, a taj podatak je javno dostupan svakome ko hoće da ga proveri. Nakon što je on dao izjavu policija mu je zatražila da dostavi svoj mobilni telefon kako bi izvršila veštačenje. Ono što mi znamo da postoji kao sadržaj komunikacije tog telefona, taj sadržaj je morao biti dostupan policiji i moralo bi biti od izuzetnog značaja organima gonjenja prilikom zauzimanja stava da nema osnova sumnje da je Branislav Lečić počinio krivično delo.

Advokat je otkrio da je bilo prepiski između Lečića i Štajnfeld, ali detalje nije iznosio.

- Kada dođe vreme za to, znaćete te podatke. Znam da je važno, ali to ne možemo da kažemo danas. Branislav Lečić je od početka izrazio svoj stav da ne želi da iznosi podatke sve dok državni organi ne završe svoj postupak pravosnažno - objašnjava Stojković.

Poidsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je juče da je odbacilo krivičnu prijavu Danijele Štajnfeld, podnetu protiv Branislava Lečića, zbog krivičnog dela silovanja, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno navedeno krivično delo, niti bilo koje drugo krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

