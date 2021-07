METEOROLOG NAJAVIO PROMENU VREMENA: Topli talas danas u piku, ali stiže zahlađenje! Evo koliko će trajati i da li će biti nepogoda

Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da je danas topli talas u piku i poručuje da to jeste ekstremno toplo vreme, ali smo ipak daleko od rekorda. Otkriva i kada nas očekuje osveženje, kao i kakvo će vreme biti u avgustu.

Nedeljko Todorović je naveo da ovo nisu tropske, već suptropske temperature.

foto: Printscreen RHMZ

"U tropima je manje toplo nego u suptropima bar u letnjem delu kod nas. Znači mi smo po uticajem onog suptropskog dela toplog vazduha sa severa Afrike i iz Sredozemlja", kaže Todorović.

Ističe da je danas topli talas u piku.

"Slično kao 24. juna, kada smo imali prvi nalet vrućine. Danas bi te maksimalne dnevne vrednosti bile slične kao onima od pre 20 dana. Već noćas sledi prvi nagoveštaj promene vremena, u smislu priliva nešto malo svežijeg vazduha što može da prouzrokuje poneki pljusak na severu Srbije", objašnjava Todorović.

Naglašava da će se sutra taj proces nastaviti, kao i da će do petka u čitavoj Srbiji doći do osveženja i čestih pljuskova.

"Od petka do 20. jula mnogo prijatnije vreme sa maksimalnim temperaturama oko 30 stepeni, nekim danima i koji stepen ispod, ali biće dosta pljuskova", dodaje Todorović.

Ističe da su ti pljuskovi jako bitni jer je suša koja traje već mesec i po dana.

"Nije tolika nevolja od visokih temperatura nego generalno gledajući zbog sušnog perioda koji utiče i na pojavu požara i drugih nezgoda. Najbitnije je za poljoprivredu, jer zemlja je žedna, bitno je da padne dosta kiše, mada će biti lokalnog karaktera, negde više, negde manje", naglasio je Todorović.

Na pitanje hoće li biti vremenskih nepogoda, Todorović kaže da je u ovom periodu moguće da bude grmljavinskih oblaka, koji zahvataju male površine, ali su žestoki i kratko traju.

"Tako da pored pljuskova može biti i grada, olujnog vetra i tamo gde se zadesi napraviće štetu", dodaje Todorović.

Ističe da nas očekuje najtopliji dan ove godine koji će biti "za koju decimalu topliji" od onih toplih dana iz juna. Ipak, naglašava da smo daleko od onih apsolutnih rekorda, kada je 2007. godine bilo preko 43 stepena u Palanci, u Beogradu 43,6.

"Ovo jeste ekstremno toplo vreme. Beograd kao toplotno ostrvo zbog betona i puno saobraćaja, obično je viša temperatura, a obično je najtoplije u velikom i južnom Pomoravlju, Smederevska Palanka, Ćuprija, Kruševac, Niš, Leskovac", dodaje Todorović.

Ističe da se u tim regionima očekuje od 38 do 40 stepeni, a u drugim mestima 36 ili 37 stepeni.

Kada je reč o prognozi za naredne dane, ističe da se sutra samo na severu očekuje zahlađenje, a u petak i u ostalim delovima zemlje.

"To će trajati do 20. i 21. jula. Posle toga opet porast temperatura, najverovatnije suvo vreme. Do kraja meseca nema nagoveštaja za visoke temperature iznad 35 stepeni", naglašava Todorović.

(Kurir.rs/RTS)